«Реал» может сыграть в августе со сборной звезд МЛС

В предстоящее летнее межсезонье «Реал» может провести товарищеский матч со сборной звезд МЛС, руководить которой будет главный тренер «Чикаго Файр» Велько Паунович, сообщает ESPN. Руководство американской лиги ведет переговоры с представителями мадридского клуба. В ближайшее время должен быть заключен контракт для проведения такой игры.

По предварительным данным она пройдет 2 августа в Чикаго. Стоит отметить, что «Реал» может стать первым испанским клубом, сыгравшим со сборной звезд МЛС.

В 2016 году сборная звезд МЛС встречалась с «Арсеналом». Счет той встречи – 1:2.