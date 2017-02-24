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    «Реал» может сыграть в августе со сборной звезд МЛС

    В предстоящее летнее межсезонье «Реал» может провести товарищеский матч со сборной звезд МЛС, руководить которой будет главный тренер «Чикаго Файр» Велько Паунович, сообщает ESPN. Руководство американской лиги ведет переговоры с представителями мадридского клуба. В ближайшее время должен быть заключен контракт для проведения такой игры.

    По предварительным данным она пройдет 2 августа в Чикаго. Стоит отметить, что «Реал» может стать первым испанским клубом, сыгравшим со сборной звезд МЛС.

    В 2016 году сборная звезд МЛС встречалась с «Арсеналом». Счет той встречи – 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2017 08:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 февраля 2017, 10:56

      Для пиара и раскрутки вполне прибыльно всем. Заодно может игроков просмотрят.

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      Рейтинг: +271

      artem 81 24 февраля 2017, 10:36

      отличная новость

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