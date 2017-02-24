Степаненко: «Казалось бы, уже прошли дальше, но на последних минутах судья непонятно что придумал»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко был удивлен решением арбитра встречи в концовке ответного матча с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Сейчас чувствуем опустошенность. Казалось бы, уже прошли дальше, но на последних минутах судья непонятно что придумал. Честно говоря, казалось, что судья бежит показывать желтую карточку девятому номеру, но арбитр с кем-то посовещался и указал на точку. У меня вообще создалось впечатление, что перед этим эпизодом было нарушение правил на Ярославе Ракицком.

Реализация с нашей стороны? Такие матчи бывают, да и здорово сыграл вратарь «Сельты». У нас были моменты в первом тайме, во втором испанцы пошли вперед, и у нас появилось много свободных зон для контратак, но не повезло.

Тяжело после такого поражения, ребята в раздевалке сидят грустные, понурив головы. Обидно, конечно, но это футбол. По поводу усталости, то в принципе это нормально, ведь у нас был долгий перерыв. Тяжело на таком поле выдерживать высокий ритм, да и опорная нога постоянно ехала, хотя я надел бутсы с самыми высокими шипами. В любом случае нельзя падать духом.

Теперь необходимо выиграть чемпионат», – сказал Степаненко.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» закончился в основное время со счетом 0:1 (1:0 – первый матч). В дополнительное время гости смогли реализовать свои шансы, забив еще один гол. По сумме двух встреч украинская команда выбыла из турнира.