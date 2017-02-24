Боярский: «Никому не стыдно за сегодняшний «Зенит»

Стыд тут не при чем-это просто безобразие,прежде всего для всех ,кто готовил (аж 1,5 месяца) команду,но так и не подготовил и не настроил игроков должным образом на два ответственных матча с крепкой,но все же довольно средней европейской командой! И главное-это то,что все эти недоработки при подготовке еще аукнутся в матчах весеннего первенства!
Один из самых известных болельщиков «Зенита», народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал вылет сине-бело-голубых из 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, питерский клуб уступил «Андерлехту» за счет гола, забитого бельгийцами на выезде.
– Что сейчас чувствуете?
– Ну это какая-то беда. Ну что же такое… И ведь команду нельзя обвинить. Она сделала очень многое. Но последняя минута… Кто-то не подсказал, что нельзя отдавать сопернику мяч. Тем более у них вышел на замену такой столб, который отдал такой прекрасный пас головой. Эх… Ну что поделаешь? И Лодыгин не помог.
– Стоит говорить о невезении?
– В данном случае, наверное, фарт ушел. Раз – и удача от нас отвернулась. И это на 90-й минуте, мама дорогая! Вся страна смотрела, и вот такое в финале разочарование. Не повезло. Потенциал у команды серьезный. Играли достойно. Никому не стыдно за сегодняшний «Зенит». Но это же футбол. Здесь выигрывает кто-то один.
Жеребьевка следующего этапа Лиги Европы состоится 24 февраля.