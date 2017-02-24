Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Боярский: «Никому не стыдно за сегодняшний «Зенит»

24 февраля 2017, 00:18
31

Один из самых известных болельщиков «Зенита», народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал вылет сине-бело-голубых из 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, питерский клуб уступил «Андерлехту» за счет гола, забитого бельгийцами на выезде.

– Что сейчас чувствуете?

– Ну это какая-то беда. Ну что же такое… И ведь команду нельзя обвинить. Она сделала очень многое. Но последняя минута… Кто-то не подсказал, что нельзя отдавать сопернику мяч. Тем более у них вышел на замену такой столб, который отдал такой прекрасный пас головой. Эх… Ну что поделаешь? И Лодыгин не помог.

– Стоит говорить о невезении?

– В данном случае, наверное, фарт ушел. Раз – и удача от нас отвернулась. И это на 90-й минуте, мама дорогая! Вся страна смотрела, и вот такое в финале разочарование. Не повезло. Потенциал у команды серьезный. Играли достойно. Никому не стыдно за сегодняшний «Зенит». Но это же футбол. Здесь выигрывает кто-то один.

Жеребьевка следующего этапа Лиги Европы состоится 24 февраля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Андерлехт Лодыгин Юрий
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1487885167
Стыдно, не стыдно ((А в 1/8 ЛЕ Андерлехт ))
Ответить
Gullit 76
1487885425
Да Михаил Сергеевич - это был последний матч в еврокубках на Петровском!
Ответить
GoLenaStop
1487885577
Это была хорошая игра. Зенит - вы молодцы! Наши надежды оправдали. Достойно играли. А по результату - осадочек остался.... Удачи....
Ответить
MURAD F. A.
1487886072
СТЫДНО ВООБЩЕ , НЕКОТОРЫМ КОМАНДАМ И НЕ СНИТЬСЯ ТАКОЙ БЮДЖЕТ, НО РЕЗУЛЬТАТЫ НАМНОГО ВЫШЕ
Ответить
BRooney
1487886510
да какой смысл что либо доказывать и орать после такой безнадежной первой игры!!!у нас менталитет такой,все откладывать на потом...вот только увы потом играет не в нашу пользу!)это хорошо еще 2-0 было и можно легко отыграться,но это не для российских команд,для них важна зарплата,а не трофеи и хорошие результаты!некоторым предстоит отыгрываться после 4-0))))и то у них это гораздо лучше выйдет!
Ответить
Nagay
1487887168
СТЫДОБА!!!!!!!!!!!! Сравните бюджеты обоих команд!!! Боярский, лучше б молчал!!!!
Ответить
Revolver76
1487887275
а мне стыдно.... Краснодар и Ростов красиво европейско-февральскую порнуху оформили кстати...
Ответить
sergun-kuk
1487887590
Стыдно и горько за Зенит !!!!
Ответить
Andrering87
1487887980
Да играл зенит говено.. ошибок море, технического брака до х и т.д мячи зенит забил корявые..хорошо хоть андер попался, а то б вообще печалька была...
а орлов старый пи*др вообще зае*бал нести охинею....
Ответить
agil
1487888823
кстати может акцию против орлова замутить? надоел он уже!!!
Ответить
Главные новости
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
4
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
9
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
3
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
15
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
11
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+