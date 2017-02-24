Боярский: «Никому не стыдно за сегодняшний «Зенит»

Один из самых известных болельщиков «Зенита», народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал вылет сине-бело-голубых из 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, питерский клуб уступил «Андерлехту» за счет гола, забитого бельгийцами на выезде.

– Что сейчас чувствуете?

– Ну это какая-то беда. Ну что же такое… И ведь команду нельзя обвинить. Она сделала очень многое. Но последняя минута… Кто-то не подсказал, что нельзя отдавать сопернику мяч. Тем более у них вышел на замену такой столб, который отдал такой прекрасный пас головой. Эх… Ну что поделаешь? И Лодыгин не помог.

– Стоит говорить о невезении?

– В данном случае, наверное, фарт ушел. Раз – и удача от нас отвернулась. И это на 90-й минуте, мама дорогая! Вся страна смотрела, и вот такое в финале разочарование. Не повезло. Потенциал у команды серьезный. Играли достойно. Никому не стыдно за сегодняшний «Зенит». Но это же футбол. Здесь выигрывает кто-то один.

Жеребьевка следующего этапа Лиги Европы состоится 24 февраля.