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    Боярский: «Никому не стыдно за сегодняшний «Зенит»

    Один из самых известных болельщиков «Зенита», народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал вылет сине-бело-голубых из 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, питерский клуб уступил «Андерлехту» за счет гола, забитого бельгийцами на выезде.

    – Что сейчас чувствуете?

    – Ну это какая-то беда. Ну что же такое… И ведь команду нельзя обвинить. Она сделала очень многое. Но последняя минута… Кто-то не подсказал, что нельзя отдавать сопернику мяч. Тем более у них вышел на замену такой столб, который отдал такой прекрасный пас головой. Эх… Ну что поделаешь? И Лодыгин не помог.

    – Стоит говорить о невезении?

    – В данном случае, наверное, фарт ушел. Раз – и удача от нас отвернулась. И это на 90-й минуте, мама дорогая! Вся страна смотрела, и вот такое в финале разочарование. Не повезло. Потенциал у команды серьезный. Играли достойно. Никому не стыдно за сегодняшний «Зенит». Но это же футбол. Здесь выигрывает кто-то один.

    Жеребьевка следующего этапа Лиги Европы состоится 24 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2017 00:18
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 24 февраля 2017, 10:35

      Стыд тут не при чем-это просто безобразие,прежде всего для всех ,кто готовил (аж 1,5 месяца) команду,но так и не подготовил и не настроил игроков должным образом на два ответственных матча с крепкой,но все же довольно средней европейской командой! И главное-это то,что все эти недоработки при подготовке еще аукнутся в матчах весеннего первенства!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 февраля 2017, 07:40

      Может быть и не стыдно за домашнюю победу над скромной европейской командой, а вот вылет из Лиги Европы - это позор на всю страну.

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 февраля 2017, 06:16

      Да ....... и Луческу иногда проигрывает ......

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 24 февраля 2017, 05:20

      Смотреть на Зенит без Халка стало неинтересно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 24 февраля 2017, 03:55

      Газпремовский проект как всегда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 февраля 2017, 02:38

      Стыд и позор. Повезло еще что в первом матче было 0:2.

      2
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      Рейтинг: +155

      zenit888 24 февраля 2017, 02:04

      Это позор, когда команда не знает , что делать с мячом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      agil 24 февраля 2017, 01:27

      кстати может акцию против орлова замутить? надоел он уже!!!

      3
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      Рейтинг: +120

      agil 24 февраля 2017, 01:26

      ну как так можно....дело сделали расслабились......нам очки нужны.....двуликое ощущение....

      0
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 24 февраля 2017, 01:25

      Играли сегодня плохо! Жаль болельщиков!!! Снова остается только ждать хорошей игры!!

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