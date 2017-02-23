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Раньери уволен с поста главного тренера «Лестера»

23 февраля 2017, 23:09
38

«Лестер Сити» объявил об увольнении главного тренера команды Клаудио Раньери.

«За время в клубе Клаудио показал выдающиеся качества. Его тренерские навыки, сила убеждения и здравый подход к делу ожидаемо оставили огромный след на «Лестере». Его теплота, шарм и харизма помогли изменить образ клуба и увеличить его влияние в глобальном масштабе. Мы всегда будем благодарны ему за то, чего он помог нам достичь.

Повторение выдающихся заслуг образца прошлого сезона никогда не входило в наши ожидания на текущий. Наоборот, единственной нашей целью была борьба за выживание в Премьер-лиге. Но сейчас мы столкнулись с большой проблемой и чувствуем необходимость перемен перед заключительными 13-ю матчами», — считает Вишай Шривадданапрабха, генеральный директор спонсора клуба King Power Duty Free.

Раньери возглавил «Лестер» 13-го июля 2015-го года. 2 мая 2016-го команда досрочно завоевала золотые медали английской Премьер-лиги.

FIFA признала итальянца лучшим тренером 2016-го года.

Тренировку перед матчем 26-го тура чемпионата с «Ливерпулем» проведут помощник главного тренера Крейг Шекспир и тренер резервной команды Майк Стауэлл.

После 25-ти туров национального первенства лисы занимают 17-ю строчку. От зоны вылета команду отделяет одно очко.

Источник: ФК «Лестер Сити»
Англия. Премьер-лига Лестер Раньери Клаудио
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Dellleone
1487881341
Хороший специалист! Неблагодарные лисы. Вернее владельцы.
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Smolov90
1487882004
Хороший тренер. Жалко. Хотя уверен, что его многие захотят видеть в своей команде.
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denisov
1487882080
Интересно теперь будет посмотреть как изменится игра Лестера.
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MrVanes-Zenit
1487882323
Идиотизм Жаль Клаудио Уж он-то доказал, что заслужил доверие
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Obojaemiy
1487882452
Теперь Лестер точно вылетит в чемпионшип))
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4agaaa
1487882527
Превосходный тренер!!! Выжимал максимум из лис, не как ни его вина в текущем положении! Раньере удачи!!!
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Небесная
1487882950
Нашли крайнего. Он им - чемпионство, а они ему - волчий билет.
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mialkov
1487884518
В принципе - ожидаемо, но... очень жаль!
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MU-fanatic
1487884749
вот каковы нынешние реалии и не только в футболе!!!люди стали испорчены и зависимы от больших финансов,теперь все хотят видеть результат здесь и сейчас,забывая про человеческий фактор!!!увы,мир прогрессирует,а душа умирает!!!а что касается лестера,то он вернеться в чемпионшип и только затем поймет,от какого человека они избавились!!!Раньери был глотком свежего воздуха в вашем клубе,благодаря которому вы почувствовали вкус больших побед,но это все останется в прошлом,да и вкус со временем забудут,а Клаудио и его дружину прошлого сезона будут помнить долгое время!!!Деньги это зло,которое не искоренимо,жаль только людей попадающих под их влияние!!!
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BRooney
1487887504
ты им душу отдаешь,а они плюют в нее!!!где больше денег,там меньше уважения и чести!!!
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