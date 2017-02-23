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    Раньери уволен с поста главного тренера «Лестера»

    «Лестер Сити» объявил об увольнении главного тренера команды Клаудио Раньери.

    «За время в клубе Клаудио показал выдающиеся качества. Его тренерские навыки, сила убеждения и здравый подход к делу ожидаемо оставили огромный след на «Лестере». Его теплота, шарм и харизма помогли изменить образ клуба и увеличить его влияние в глобальном масштабе. Мы всегда будем благодарны ему за то, чего он помог нам достичь.

    Повторение выдающихся заслуг образца прошлого сезона никогда не входило в наши ожидания на текущий. Наоборот, единственной нашей целью была борьба за выживание в Премьер-лиге. Но сейчас мы столкнулись с большой проблемой и чувствуем необходимость перемен перед заключительными 13-ю матчами», — считает Вишай Шривадданапрабха, генеральный директор спонсора клуба King Power Duty Free.

    Раньери возглавил «Лестер» 13-го июля 2015-го года. 2 мая 2016-го команда досрочно завоевала золотые медали английской Премьер-лиги.

    FIFA признала итальянца лучшим тренером 2016-го года.

    Тренировку перед матчем 26-го тура чемпионата с «Ливерпулем» проведут помощник главного тренера Крейг Шекспир и тренер резервной команды Майк Стауэлл.

    После 25-ти туров национального первенства лисы занимают 17-ю строчку. От зоны вылета команду отделяет одно очко.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    23.02.2017 23:09
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +675

      kagorich 25 февраля 2017, 09:42

      Дали бы ему Лигу Чемпионов завершить, ведь результат на выезде неплохой и есть шанс преодолеть Севилью.

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 24 февраля 2017, 20:21

      перегорели

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 24 февраля 2017, 18:24

      Все приехал ЛЕСТЕР.Следующей остановка ЧИЛАНЗАР)))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 24 февраля 2017, 12:24

      Вот и вся благодарность за историческую победу в чемпионате,которой может не когда и не будет больше,Увы но мир не справедлив бывает,,,,,

      0
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      Рейтинг: +16

      JohnOxford 24 февраля 2017, 11:42

      Это TV.
      Сегодня так,завтра вот как.
      Шоу для телезрителей,
      Основанное на предпочтениях нас,ценителей.
      Здесь деньги сделали из людей бумаги фанатов,
      Ты думаешь иначе,значит уже участник всех раскладов,
      Задуманных планов не замечаешь брат,
      Значит скоро в мозгах Массмедиа замутит свой склад.
      Как говорил Карлин:все это обман,
      Пропустили мимо ушей,мол это не нам,
      Уходит Tv,увязли в гаджетах,
      Подумайте,что оставите в сознании детей наших.
      Насрать,что ушел Раньери,
      Лишь бы родных не лишили жизни карьеры.

      0
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 01:05

      ты им душу отдаешь,а они плюют в нее!!!где больше денег,там меньше уважения и чести!!!

      5
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 24 февраля 2017, 00:43

      Не понимаю таких, щас назначать который не знает вообще что такое футбол, ожидается ВЫЛЕТ.. Кому то выгодно

      0
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 24 февраля 2017, 00:29

      Зря...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 февраля 2017, 00:29

      Печально... Радует лишь то, что идиоты руководят клубами не только у нас...

      4
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 24 февраля 2017, 00:21

      Вместо цыгана в Зенит!

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