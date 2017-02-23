Раньери уволен с поста главного тренера «Лестера»

«Лестер Сити» объявил об увольнении главного тренера команды Клаудио Раньери.

«За время в клубе Клаудио показал выдающиеся качества. Его тренерские навыки, сила убеждения и здравый подход к делу ожидаемо оставили огромный след на «Лестере». Его теплота, шарм и харизма помогли изменить образ клуба и увеличить его влияние в глобальном масштабе. Мы всегда будем благодарны ему за то, чего он помог нам достичь.

Повторение выдающихся заслуг образца прошлого сезона никогда не входило в наши ожидания на текущий. Наоборот, единственной нашей целью была борьба за выживание в Премьер-лиге. Но сейчас мы столкнулись с большой проблемой и чувствуем необходимость перемен перед заключительными 13-ю матчами», — считает Вишай Шривадданапрабха, генеральный директор спонсора клуба King Power Duty Free.

Раньери возглавил «Лестер» 13-го июля 2015-го года. 2 мая 2016-го команда досрочно завоевала золотые медали английской Премьер-лиги.

FIFA признала итальянца лучшим тренером 2016-го года.

Тренировку перед матчем 26-го тура чемпионата с «Ливерпулем» проведут помощник главного тренера Крейг Шекспир и тренер резервной команды Майк Стауэлл.

После 25-ти туров национального первенства лисы занимают 17-ю строчку. От зоны вылета команду отделяет одно очко.