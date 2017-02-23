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    Лига Европы. «Рома» и «Аякс» вышли в 1/8 финала

    После нулевой ничьи в Варшаве амстердамский «Аякс» с минимальным счетом одолел «Легию» в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы. Единственный гол забил Ник Виргевер.

    В параллельном матче «Вильярреал» добился гостевой победы над «Ромой». К сожалению для испанского клуба, гола Сантоса Борре оказалось недостаточно, чтобы отыграть четыре безответных мяча в первой игре. На 81-й минуте вторую желтую карточку получил Антонио Рюдигер.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

    Аякс — Легия — 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Виргевер, 49.

    Рома — Вильярреал — 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 — Борре, 16.

    Удаление: Рюдигер, 81.

    Результаты Лиги Европы

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2017 22:52
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