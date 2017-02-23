Лига Европы. «Рома» и «Аякс» вышли в 1/8 финала

После нулевой ничьи в Варшаве амстердамский «Аякс» с минимальным счетом одолел «Легию» в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы. Единственный гол забил Ник Виргевер.

В параллельном матче «Вильярреал» добился гостевой победы над «Ромой». К сожалению для испанского клуба, гола Сантоса Борре оказалось недостаточно, чтобы отыграть четыре безответных мяча в первой игре. На 81-й минуте вторую желтую карточку получил Антонио Рюдигер.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

Аякс — Легия — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Виргевер, 49.

Рома — Вильярреал — 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — Борре, 16.

Удаление: Рюдигер, 81.

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