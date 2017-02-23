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    Мерсон: «Руни слишком хорош для чемпионата Китая»

    Эксперт Sky Sports Пол Мерсон прокомментировал возможный уход Уэйна Руни из «Манчестер Юнайтед». Нападающим интересуются «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейджин Гуоань».

    «Думаю, Руни слишком хорош для чемпионата Китая. Если честно, я хотел бы, чтобы он завершил карьеру в «Эвертоне». Уэйн начал карьеру в этом клубе и болеет за него, но это лишь моя позиция. Он достиг всего в футболе, поэтому этот трансфер не станет чем-то страшным. Он побил кучу рекордов и сыграл приличное количество матчей за сборную.

    Глядя на то, как молодые футболисты переезжают из Англии в Китай, я думаю «что вы делаете?» Вы играете в лучшей лиге мира и получаете хорошие деньги. Зачем же вы переходите туда?» — сказал экс-футболист «Арсенала».

    Ранее сообщалось о том, что агент Руни отправился в Китай для проведения переговоров.

    В январе 31-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ».

    После 25-ти туров чемпионата Англии команда Жозе Моуринью занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Skysports

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    23.02.2017 20:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 23 февраля 2017, 20:52

      еще раз повторю,если бы Руни играл на месте цн,на месте Ибры,то было бы забито голов не меньше,если не больше!!!и статистика говорит в его пользу,даже учитывая то ничтожное количество времени ему отведенное в этом сезоне,у Руни по системе гол+пас второй результат среди всех игроков команды 5+9!!!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 23 февраля 2017, 20:44

      Ага. как и для лавки МЮ

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      Рейтинг: +320

      T 72 23 февраля 2017, 20:36

      Да ладно,Руни сдулся и там есть игроки получше него,тот же Халк например

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      Рейтинг: +1381

      marslond 23 февраля 2017, 20:28

      Витсель тоже так думал, но деньги нивелируют эту разницу)))

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