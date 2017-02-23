Мерсон: «Руни слишком хорош для чемпионата Китая»

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон прокомментировал возможный уход Уэйна Руни из «Манчестер Юнайтед». Нападающим интересуются «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейджин Гуоань».

«Думаю, Руни слишком хорош для чемпионата Китая. Если честно, я хотел бы, чтобы он завершил карьеру в «Эвертоне». Уэйн начал карьеру в этом клубе и болеет за него, но это лишь моя позиция. Он достиг всего в футболе, поэтому этот трансфер не станет чем-то страшным. Он побил кучу рекордов и сыграл приличное количество матчей за сборную.

Глядя на то, как молодые футболисты переезжают из Англии в Китай, я думаю «что вы делаете?» Вы играете в лучшей лиге мира и получаете хорошие деньги. Зачем же вы переходите туда?» — сказал экс-футболист «Арсенала».

Ранее сообщалось о том, что агент Руни отправился в Китай для проведения переговоров.

В январе 31-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ».

После 25-ти туров чемпионата Англии команда Жозе Моуринью занимает шестое место в турнирной таблице.