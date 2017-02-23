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    Варди: «Сожалею ли я о том, что не стал игроком «Арсенала»? Нисколько»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди заявил, что не сожалеет о своем непереходе в «Арсенал». Напомним, минувшим летом лондонский клуб планировал приобрести 30-летнего англичанина и готов был заплатить за футболиста 20 миллионов евро.

    «Есть ли у меня сожаление, что я не перешел в «Арсенал»? Нисколько», – сказал Варди.

    Напомним, Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «лис» в АПЛ 22 матча, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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    23.02.2017 16:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 25 февраля 2017, 06:17

      Варди уже не тот.... Лисам сейчас нужней будет. Потом можно сказать что с командой вкусил сладость победы и горечь провала.

      0
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 00:53

      да это самообман)все мы знаем,как ты хотел перейти в Арсенал,но против своих партнеров сложно было пойти,в этом случаи ты поступил по чести и тебя за такое решение никто не осудит!

      1
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      Рейтинг: +295

      ильиных 23 февраля 2017, 20:30

      Молчал бы тогда.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 23 февраля 2017, 19:13

      Я думаю Арсенал тоже не сильно расстроился, а Санчес вообще рад)))

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 17:30

      пока там венгер жалеть точно не о чем...

      -1
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