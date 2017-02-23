Варди: «Сожалею ли я о том, что не стал игроком «Арсенала»? Нисколько»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди заявил, что не сожалеет о своем непереходе в «Арсенал». Напомним, минувшим летом лондонский клуб планировал приобрести 30-летнего англичанина и готов был заплатить за футболиста 20 миллионов евро.

«Есть ли у меня сожаление, что я не перешел в «Арсенал»? Нисколько», – сказал Варди.

Напомним, Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «лис» в АПЛ 22 матча, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.