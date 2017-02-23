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    Пейчинович мечтает о совместном фото с Путиным

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил, что мечтает о совместном фото с президентом РФ Владимиром Путиным. Также футболист в шутку добавил, что в следующем сезоне надеется выиграть РФПЛ и попасть на прием к главе России в Кремль.

    – После матча с «Хэбэем» Семин специально вышел из автобуса, чтобы сфотографироваться с Лавесси. Есть на свете человек, с которым хотели бы сделать совместный снимок?

    – Из мира спорта или вообще?

    – Как угодно.

    – Путин!

    – Интересно.

    – Да, ценил бы такое фото.

    – Может, если выиграете чемпионат, он пригласит вас в Кремль.

    – Отличный план! Надеюсь, в следующем сезоне он сработает.

    В нынешнем сезоне Пейчинович провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России 10-е место, имея в активе 23 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2017 14:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 17:23

      Странно,я вроде Путина уважаю,а желания с ним фотографироваться никакого нет.Незадача какая.

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      Рейтинг: +1423

      Parham 23 февраля 2017, 15:12

      Мечтать не вредно!!!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 февраля 2017, 15:02

      Пусть с Кабаевой начнёт (если поместится на фото))))

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