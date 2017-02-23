Пейчинович мечтает о совместном фото с Путиным

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил, что мечтает о совместном фото с президентом РФ Владимиром Путиным. Также футболист в шутку добавил, что в следующем сезоне надеется выиграть РФПЛ и попасть на прием к главе России в Кремль.

– После матча с «Хэбэем» Семин специально вышел из автобуса, чтобы сфотографироваться с Лавесси. Есть на свете человек, с которым хотели бы сделать совместный снимок?

– Из мира спорта или вообще?

– Как угодно.

– Путин!

– Интересно.

– Да, ценил бы такое фото.

– Может, если выиграете чемпионат, он пригласит вас в Кремль.

– Отличный план! Надеюсь, в следующем сезоне он сработает.

В нынешнем сезоне Пейчинович провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России 10-е место, имея в активе 23 очка.