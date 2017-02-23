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    «Ростов» на выезде сыграет со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы

    В четверг, 23 февраля, «Ростову» предстоит провести выездной матч против «Спарты» в Праге. Россияне практически обеспечили себе выход в следующий раунд турнира, обыграв на домашнем поле соперника со счетом 4:0.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спарта» – «Ростов». Начало в 23:05, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2017 11:17
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 февраля 2017, 17:47

      Чудаки(на букву "м") накрутили со временем,теперь приходится футбол по ночам смотреть(((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 17:25

      кто бы пару лет назад еще подумал, что ростов с краснодаром будут тянуть россию по осени в еврокубках...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 февраля 2017, 16:56

      Ростов победит !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 февраля 2017, 14:29

      Зенит не пройдёт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > simoron81 23 февраля 2017, 15:48

      Сам не пролезешь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 23 февраля 2017, 13:26

      Удачи Ростову и Зениту сегодня!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 23 февраля 2017, 13:12

      По Ростову всё понятно они уже прошли, поэтому желаю удачи Зениту, которому сегодня будет сложно. ВСЕХ ПАЦАНЫ!!!

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 февраля 2017, 13:04

      Ростов ЧЕМПИОН!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 23 февраля 2017, 13:02

      Вперед Ростов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      тайлер77 23 февраля 2017, 12:49

      Ростов Мужики!!!)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      procx 23 февраля 2017, 12:46

      Отлично

      0
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