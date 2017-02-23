«Ростов» на выезде сыграет со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 23 февраля, «Ростову» предстоит провести выездной матч против «Спарты» в Праге. Россияне практически обеспечили себе выход в следующий раунд турнира, обыграв на домашнем поле соперника со счетом 4:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спарта» – «Ростов». Начало в 23:05, не пропустите!