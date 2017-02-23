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  • Глеб: «Нынешний состав вместе со Скрипченко помогут «Крыльям Советов» выйти на прежний уровень»

Глеб: «Нынешний состав вместе со Скрипченко помогут «Крыльям Советов» выйти на прежний уровень»

23 февраля 2017, 01:28
1

Экс-хавбек «Штутгарта» и «Арсенала» Александр Глеб, подписавший нынешней зимой контракт с «Крыльями Советов», заявил, что надеется обрести оптимальную форму к началу второго круга РФПЛ. Также 35-летний белорус выразил уверенность, что самарцам по силам выйти на прежний уровень с нынешним подбором игроков и главным тренером Вадимом Скрипченко.

Напомним, свой первый матч после возобновления чемпионата «Крылья Советов» проведут в рамках 18-го тура с «Локомотивом» в воскресенье, 5 марта.

«Перешел в «Крылья» с позитивным настроением. У меня есть большое желание помочь клубу. Сейчас набираю форму и к началу второго круга, думаю, буду в оптимальных кондициях. Ребята выполняют все требования главного тренера Вадима Скрипченко. Тренировочный процесс очень интересный. Игроки на 100 процентов уже готовы к сезону, есть небольшая усталость, но у всех большое воодушевление, все рвутся в бой. Настроение в команде хорошее.

Способна ли команда выйти на прежний уровень? Конечно, способна. С таким тренером и подбором футболистов все возможно. Главное – верить в себя. Будем стараться выполнять требования тренера и радовать болельщиков.

Что касается того, что болельщики делят игроков на «бегунков» и «с головой», то, по-вашему, я не бегунок? (улыбается). Если фанаты видят меня в большей степени игроком, который может отдать умную передачу, то буду стараться оправдать оказанное ими доверие. У нас хватает и быстрых игроков, и тех, кто хотят играть в красивый футбол», – сказал Глеб.

После 17 туров самарская команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков и опережая «Урал», находящийся в зоне стыковых матчей, на один балл.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Глеб Александр
Комментарии (1)
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h3LL1k
1487837134
посмотрим удачи!!! что бы не случилось верю всегда в КС!
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