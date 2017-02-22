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    Джанаев не принимал участия в тренировке «Ростова» в преддверии ответного матча со «Спартой»

    Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев не тренировался вместе с командой в преддверии завтрашнего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты». 29-летнего стража ворот продолжает беспокоить левое плечо, из-за чего он был вынужден пропустить и первую игру с пражанами (4:0) в Ростове-на-Дону.

    По словам главного тренера желто-синих Ивана Данильянца, решение об участии вратаря во встрече в Чехии будет принято непосредственно в день поединка.

    Матч состоится в четверг, 23 февраля, и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    22.02.2017 21:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 22 февраля 2017, 23:19

      С таким заделом в ответном матче полкоманды может отдыхать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 февраля 2017, 22:14

      РСМ, берегите Джанаева! На следующем этапе будем жарко... Удачи! С ув.

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 февраля 2017, 22:09

      Сослану желаю быстрого выздоровления!!! Ты очень нужен команде!!!!!!!!!!!!

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