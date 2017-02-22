Джанаев не принимал участия в тренировке «Ростова» в преддверии ответного матча со «Спартой»

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев не тренировался вместе с командой в преддверии завтрашнего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты». 29-летнего стража ворот продолжает беспокоить левое плечо, из-за чего он был вынужден пропустить и первую игру с пражанами (4:0) в Ростове-на-Дону.

По словам главного тренера желто-синих Ивана Данильянца, решение об участии вратаря во встрече в Чехии будет принято непосредственно в день поединка.

Матч состоится в четверг, 23 февраля, и начнется в 23:05 по московскому времени.