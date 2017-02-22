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    «Милан» летом планирует приобрести Фабрегаса

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, в услугах 29-летнего испанца заинтересован «Милан», готовый сделать предложение о трансфере игрока во время летнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что хавбек также интересен китайскому «Гуанчжоу Эвергранд», который готов заплатить за него 40 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, контракт Фабрегаса с «Челси» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне испанец провел за лондонский клуб в АПЛ 16 матчей, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

    Источник: Skysports

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    22.02.2017 21:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32

      milanium 25 февраля 2017, 06:59

      надеюсь в следующем году будут покупки. Опытные игроки нужны милану

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 февраля 2017, 23:22

      Что-то Милан многое планирует, но никого не покупает.

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Kulimen 23 февраля 2017, 04:43

      Согласен!

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