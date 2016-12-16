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    Фабрегас может перейти в китайский клуб за 40 миллионов

    Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» интересуется полузащитником «Челси» Сеском Фабрегасом.

    Сообщается, что ни игрок, ни лондонский клуб не намерены совершать этот трансфер в зимнее окно, и переход может состояться летом. По информации источника, «Челси» рассчитывает получить за своего футболиста 40 миллионов фунтов.

    Ранее сообщалось, что один из китайских клубов уже предлагал Фабрегасу зарплату в 31 миллион, однако тогда игрок отказался от переезда в Китай.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Фабрегас провел семь матчей и забил один гол. Его действующий контракт с «Челси» истекает в 2019 году.

    Источник: Daily Mail

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    16.12.2016 22:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 декабря 2016, 08:12

      Во как китайцы башляют футболистов)))

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 17 декабря 2016, 00:21

      Игрок хороший, но в след. году ему уже 30 будет.
      Поэтому за такие деньги самое время продавать!

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 17 декабря 2016, 00:06

      Так и будет

      0
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      Рейтинг: +32

      oreshko 16 декабря 2016, 23:55

      Паршиво с каждым днем осознавать, что футболом все больше правят деньги.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 16 декабря 2016, 22:15

      Абрамович, я смотрю, может неплохо так разбогатеть

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