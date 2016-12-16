Фабрегас может перейти в китайский клуб за 40 миллионов

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» интересуется полузащитником «Челси» Сеском Фабрегасом.

Сообщается, что ни игрок, ни лондонский клуб не намерены совершать этот трансфер в зимнее окно, и переход может состояться летом. По информации источника, «Челси» рассчитывает получить за своего футболиста 40 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что один из китайских клубов уже предлагал Фабрегасу зарплату в 31 миллион, однако тогда игрок отказался от переезда в Китай.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Фабрегас провел семь матчей и забил один гол. Его действующий контракт с «Челси» истекает в 2019 году.