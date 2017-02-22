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    Холек: «После поражение 0:4 от «Ростова» дома «Спарта» хочет хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками»

    Защитник «Спарты» Марио Холек накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом» заявил, что пражане не намерены сдаваться и бросят все силы на то, чтобы реабилитироваться перед собственными болельщиками.

    Напомним, в первой игре на поле желто-синих чешская команда уступила с разгромным счетом 0:4, утратив практически все шансы на выход в следующую стадию турнира.

    «Какие ощущения перед матчем, где надо отыгрывать четыре мяча? Очень неприятно играть после такого крупного поражения. Хочется с честью выйти из этой ситуации, выложиться по максимуму, и как-то реабилитироваться перед болельщиками.

    Будет ли не хватать Дочкала в завтрашнем матче? Качественно пострадает атакующая линия. Насколько – увидим завтра.

    Насколько реально отыграться после 0:4? «Ростов» показал высокий уровень в первом матче. Могу только сказать, что не будем сдаваться, и постараемся получить приемлемый результат», – сказал Холек.

    Поединок «Спарта» – «Ростов» состоится в Праге в четверг, 23 февраля, и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2017 21:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 февраля 2017, 22:13

      Спарта все равно даст бой...Не хотелось бы чтобы у Ростова кто-нибудь травмировался...Очень рад за Сашу Бухарова!!! Он ,хоть и не забил в Ростове, но был лучший !!! Надеюсь,если не будет травм, он будет в сборной страны!!! А он там очень нужен- поверьте .....

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 февраля 2017, 21:25

      Против нынешнего Ростова после 4-0 даже лучшие клубы мира мало шансов бы имели))

      2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2017, 21:23

      0:3 пойдёт ???.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 21:19

      Спарте уже ничего не поможет!Ростов не мальчики для битья!

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