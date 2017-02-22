Холек: «После поражение 0:4 от «Ростова» дома «Спарта» хочет хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками»

Защитник «Спарты» Марио Холек накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом» заявил, что пражане не намерены сдаваться и бросят все силы на то, чтобы реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Напомним, в первой игре на поле желто-синих чешская команда уступила с разгромным счетом 0:4, утратив практически все шансы на выход в следующую стадию турнира.

«Какие ощущения перед матчем, где надо отыгрывать четыре мяча? Очень неприятно играть после такого крупного поражения. Хочется с честью выйти из этой ситуации, выложиться по максимуму, и как-то реабилитироваться перед болельщиками.

Будет ли не хватать Дочкала в завтрашнем матче? Качественно пострадает атакующая линия. Насколько – увидим завтра.

Насколько реально отыграться после 0:4? «Ростов» показал высокий уровень в первом матче. Могу только сказать, что не будем сдаваться, и постараемся получить приемлемый результат», – сказал Холек.

Поединок «Спарта» – «Ростов» состоится в Праге в четверг, 23 февраля, и начнется в 23:05 по московскому времени.