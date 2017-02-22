«Барселона» вновь намерена приобрести у «Арсенала» Бельерина

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в Испании. По информации источника, в услугах 21-летнего испанца заинтересована «Барселона», воспитанником которой он является. Напомним, ранее каталонский клуб предпринимал попытки вернуть футболиста в команду, однако позднее передумал.

По словам самого Бельерина, он не намерен переходить в «Барселону». Осенью минувшего года испанец поставил подпись под новым контрактом с «канонирами», рассчитанным до 2023 года.

По данным Transfermarkt, стоимость защитника составляет 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» в АПЛ 20 матчей, в которых отдал две результативные передачи.