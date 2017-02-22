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    «Барселона» вновь намерена приобрести у «Арсенала» Бельерина

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в Испании. По информации источника, в услугах 21-летнего испанца заинтересована «Барселона», воспитанником которой он является. Напомним, ранее каталонский клуб предпринимал попытки вернуть футболиста в команду, однако позднее передумал.

    По словам самого Бельерина, он не намерен переходить в «Барселону». Осенью минувшего года испанец поставил подпись под новым контрактом с «канонирами», рассчитанным до 2023 года.

    По данным Transfermarkt, стоимость защитника составляет 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» в АПЛ 20 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Mundodeportivo

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    22.02.2017 17:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      murakami777 23 февраля 2017, 12:34

      после ухода Алвеша правый фланг барсы реально проседает, чем пользовался ПСЖ...но потеря Бельерина для Арсенала будет очень большой утратой

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 февраля 2017, 17:52

      надо надо его возвращать! очень хороший ПЗ!

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