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    Бельерин: «Если позвонят из «Барселоны», просто не возьму трубку»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин дал понять, что ему неинтересно возможное предложение контракта от «Барселоны». Напомним, главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике очень хочет видеть 21-летнего игрока в составе каталонской команды. Также интерес к футболисту обороны проявляет «Манчестер Сити». Руководство «канониров», в свою очередь, намерено предложить испанцу новое соглашение с увеличением заработной платы, дабы обезопасить себя от вероятного ухода Бельерина. Его нынешний договор действует до середины 2019 года.

    «Что я буду делать, если прямо сейчас мне позвонят из «Барселоны»? Просто не возьму трубку», – сказал Бельерин.

    Источник: Metro

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    22.10.2016 12:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 октября 2016, 15:45

      Врёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 22 октября 2016, 15:35

      какой скромный малый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 22 октября 2016, 14:14

      набивает цену)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 октября 2016, 13:22

      Ага, там в телефоне сразу высветится БАРСЕЛОНА!!!)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > dyema 22 октября 2016, 13:27

      телефон сам будет проговаривать , звонок из Барселоны....
      если он у него забит значит мечтал

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