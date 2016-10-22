Бельерин: «Если позвонят из «Барселоны», просто не возьму трубку»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин дал понять, что ему неинтересно возможное предложение контракта от «Барселоны». Напомним, главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике очень хочет видеть 21-летнего игрока в составе каталонской команды. Также интерес к футболисту обороны проявляет «Манчестер Сити». Руководство «канониров», в свою очередь, намерено предложить испанцу новое соглашение с увеличением заработной платы, дабы обезопасить себя от вероятного ухода Бельерина. Его нынешний договор действует до середины 2019 года.

«Что я буду делать, если прямо сейчас мне позвонят из «Барселоны»? Просто не возьму трубку», – сказал Бельерин.