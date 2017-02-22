Кобелев: «Кокорин? Чем больше человеку дано, тем больше с него спрос»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин еще способен реализовать свой потенциал. По мнению специалиста, россиянину удобнее выступать на позиции центрального форварда.

– В чем феномен Кокорина? Его многие по-прежнему называют чуть ли не самым талантливым российским футболистом, а он раз за разом попадает под шквал критики за свою игру?

– То вы его хвалите, а то – уничтожаете. Здесь, пожалуй, можно сказать следующее. Чем больше человеку дано, тем больше с него спрос. Мы до сих пор надеемся, что Кокорин наш большой талант.

– Он так и останется игроком, который до конца не раскрыл свой потенциал?

– Если человек периодически показывает хороший футбол, значит, он может играть. Лично я для себя уже давно решил, что Кокорин – не фланговый игрок. Александру нужно играть в центре. Он может быстро среагировать в штрафной, способен на короткой дистанции опередить защитника, сыграть головой, ногой.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин провел 17 матчей, забив три гола и сделав две результативные передачи.