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    Кобелев: «Кокорин? Чем больше человеку дано, тем больше с него спрос»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин еще способен реализовать свой потенциал. По мнению специалиста, россиянину удобнее выступать на позиции центрального форварда.

    – В чем феномен Кокорина? Его многие по-прежнему называют чуть ли не самым талантливым российским футболистом, а он раз за разом попадает под шквал критики за свою игру?

    – То вы его хвалите, а то – уничтожаете. Здесь, пожалуй, можно сказать следующее. Чем больше человеку дано, тем больше с него спрос. Мы до сих пор надеемся, что Кокорин наш большой талант.

    – Он так и останется игроком, который до конца не раскрыл свой потенциал?

    – Если человек периодически показывает хороший футбол, значит, он может играть. Лично я для себя уже давно решил, что Кокорин – не фланговый игрок. Александру нужно играть в центре. Он может быстро среагировать в штрафной, способен на короткой дистанции опередить защитника, сыграть головой, ногой.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин провел 17 матчей, забив три гола и сделав две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2017 16:43
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 февраля 2017, 18:35

      Кокорин? а кто это

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Garrincha58 22 февраля 2017, 18:44

      Существо.

      0
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