«Милан» готов побороться за Санчеса

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес входит в трансферные цели «Милана», сообщает Daily Express. Действующий контракт чилийского футболиста с лондонским клубом рассчитан еще на полтора года. Стороны пытались договориться о его продлении, но переговоры зашли в тупик. Этим планирует воспользоваться «Милан», который в случае успешного завершения сделки с китайскими инвесторами получит 110 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава.

Известно, что в услугах Санчеса также заинтересованы «Ювентус» и «ПСЖ». Оба клуба готовы ближайшим летом предпринять попытку купить чилийца.

28-летний футболист играет за «Арсенал» с 2014 года. До этого момента он выступал за «Барселону».