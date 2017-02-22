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    «Милан» готов побороться за Санчеса

    Форвард «Арсенала» Алексис Санчес входит в трансферные цели «Милана», сообщает Daily Express. Действующий контракт чилийского футболиста с лондонским клубом рассчитан еще на полтора года. Стороны пытались договориться о его продлении, но переговоры зашли в тупик. Этим планирует воспользоваться «Милан», который в случае успешного завершения сделки с китайскими инвесторами получит 110 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава.

    Известно, что в услугах Санчеса также заинтересованы «Ювентус» и «ПСЖ». Оба клуба готовы ближайшим летом предпринять попытку купить чилийца.

    28-летний футболист играет за «Арсенал» с 2014 года. До этого момента он выступал за «Барселону».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 11:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 февраля 2017, 14:14

      Свежо придание а верится с трудом а если серьезно тяжело найти команду которой Алексис был бы не нужен но если Милан хочет и сможет то пусть дерзает.

      0
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      Рейтинг: +26

      pntrz 22 февраля 2017, 13:26

      потрясающий игрок

      0
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      Рейтинг: +10

      notakir626 22 февраля 2017, 13:09

      Если так и будут идти дела в Арсенале, то и в Милан можно уехать...

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 22 февраля 2017, 13:05

      Сейчас не готов

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 22 февраля 2017, 12:28

      Не думаю, что согласится играть клубе, без ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 22 февраля 2017, 11:57

      Читаю последнее время, что Милан того хочет, этого хочет...откуда у Милана деньги. Серьезных трансферов не было очень давно, да и клуб не выходит в еврокубки, тут только большими зарплатами заманивать и приглашать известных тренеров

      -1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Zly 22 февраля 2017, 22:59

      А прочитать внимательно слабо? Сказано же: от китайских инвесторов.

      -2
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      Рейтинг: +312

      Zly > SKS6891 23 февраля 2017, 14:27

      А теперь подумай, давно ли Милан совершал покупки топ игроков? Почти весь состав чуть выше среднего. Или китайцы не могут выделить денег на нормального тренера и трансферы

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 февраля 2017, 11:26

      Алексис Санчес не перейдет в "Милан"! Во-первых, он не играет в еврокубках, а для Алексиса, это приоритетный вариант, а во-второх чемпионат Италии сильно слабее Англии, а Санчез, привык к серьезному уровню. Если уходить в Ювентус или ПСЖ, уровеь выше.

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