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«Милан» готов побороться за Санчеса

22 февраля 2017, 11:15
9

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес входит в трансферные цели «Милана», сообщает Daily Express. Действующий контракт чилийского футболиста с лондонским клубом рассчитан еще на полтора года. Стороны пытались договориться о его продлении, но переговоры зашли в тупик. Этим планирует воспользоваться «Милан», который в случае успешного завершения сделки с китайскими инвесторами получит 110 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава.

Известно, что в услугах Санчеса также заинтересованы «Ювентус» и «ПСЖ». Оба клуба готовы ближайшим летом предпринять попытку купить чилийца.

28-летний футболист играет за «Арсенал» с 2014 года. До этого момента он выступал за «Барселону».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы зимы-2017 Милан Арсенал Санчес Алексис
Комментарии (9)
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Болельщик Реал Мадрида
1487752018
Алексис Санчес не перейдет в "Милан"! Во-первых, он не играет в еврокубках, а для Алексиса, это приоритетный вариант, а во-второх чемпионат Италии сильно слабее Англии, а Санчез, привык к серьезному уровню. Если уходить в Ювентус или ПСЖ, уровеь выше.
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Zly
1487753831
Читаю последнее время, что Милан того хочет, этого хочет...откуда у Милана деньги. Серьезных трансферов не было очень давно, да и клуб не выходит в еврокубки, тут только большими зарплатами заманивать и приглашать известных тренеров
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Xiko
1487755702
Не думаю, что согласится играть клубе, без ЛЧ
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макс438
1487757934
Сейчас не готов
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notakir626
1487758162
Если так и будут идти дела в Арсенале, то и в Милан можно уехать...
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pntrz
1487759176
потрясающий игрок
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hevbn 28
1487762042
Свежо придание а верится с трудом а если серьезно тяжело найти команду которой Алексис был бы не нужен но если Милан хочет и сможет то пусть дерзает.
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