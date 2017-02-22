Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Это'О побывал в гостях у «Анжи» на сборе в Турции

    Экс-форвард «Анжи» Самуэль Это'О побывал в расположении махачкалинской команды на подготовительном сборе в Турции.

    «Я очень рад вернуться домой. В Махачкале я провел один из лучших периодов в своей карьере. Где бы я ни был в дальнейшем, я всегда встречаю как минимум одного дагестанца, который может назвать меня своим братом и сказать, что ходил на матчи «Анжи» с моим участием.

    Я обязательно приеду в Махачкалу, но только с одним условием – эту игру «Анжи» должен выиграть», – сказал камерунец.

    Напомним, Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. На данный момент 35-летний камерунец играет за турецкий «Антальяспор».

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2017 10:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 22 февраля 2017, 11:39

      Кто бы что не говорил , за деньги он это или нет он настоящий мужчина . Часто говорит про Анжи , молодец. В других клубах тоже не за просто так играют , но после перехода даже назад не оглядываются .

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11