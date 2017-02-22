Это'О побывал в гостях у «Анжи» на сборе в Турции

Кто бы что не говорил , за деньги он это или нет он настоящий мужчина . Часто говорит про Анжи , молодец. В других клубах тоже не за просто так играют , но после перехода даже назад не оглядываются .
Экс-форвард «Анжи» Самуэль Это'О побывал в расположении махачкалинской команды на подготовительном сборе в Турции.
«Я очень рад вернуться домой. В Махачкале я провел один из лучших периодов в своей карьере. Где бы я ни был в дальнейшем, я всегда встречаю как минимум одного дагестанца, который может назвать меня своим братом и сказать, что ходил на матчи «Анжи» с моим участием.
Я обязательно приеду в Махачкалу, но только с одним условием – эту игру «Анжи» должен выиграть», – сказал камерунец.
Напомним, Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. На данный момент 35-летний камерунец играет за турецкий «Антальяспор».