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Сарсания: «Новички «Зенита» команду точно не усилили»

22 февраля 2017, 09:07
9

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания, который сейчас возглавляет литовский «Атлантас», оценил действия новичков российского клуба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что матч закончился со счетом 0:2.

– Нет ощущения, что «Зенит» зимой взял футболистов, которые команду не усилили, а усреднили?

– То, что не усилили, – точно. Сложно заменить Витселя и Халка, который ушел летом. Мне сложно говорить, чем команду усилит Молло или Цаллагов. Конечно, это не усиление, а игроки для обоймы.

– А Эрнани?

– Его позиционируют как замену Витселю. В первом матче не заметил качеств, о которых говорили. Луческу сказал, что он был лучшим. Не знаю, не знаю… Это смотря с кем сравнивать.

– Почему в этом матче не проявил свое величие Дзюба?

– Он старался. У Артема был момент, мог забить головой. И Дзюба – наконечник, которому нужно доставлять мяч. А это получалось не очень хорошо.

– Каковы шансы перед ответным матчем?

– 50 на 50. Уверен, «Зенит» соберется, выйдет супермотивированным. Не знаем, каким составом приедут бельгийцы. Не думаю, что команда Луческу проведет два подряд неудачных матча. Если питерцы быстро забьют, могут победить и с разницей в три мяча. Но важно не пропустить контратаку.

– Много критикуют Кокорина. Когда терпение клуба лопнет, и форвард будет отдан в аренду в «Оренбург»?

– Почему в “Оренбург”? Там борются все, надо отрабатывать в обороне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Молло Йоан Цаллагов Ибрагим Эрнани Сарсания Константин Луческу Мирча
Комментарии (9)
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polt
1487744709
Ну-ну, посмотрим на супермотивированный Зенит.
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Garrincha58
1487747756
последнее усиление это Халк и Витсель остальные кто приходил после них шушера особенно при Луческу
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Zenit-84
1487749706
Отдохнули на трансферах
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Gullit 76
1487751286
Сарсания просто гадит бывшему клубу.Как можно судить по одной игре?Марадонна Наполи тоже не усилил,он только через год заиграл!
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Pal4ik
1487758705
Странно что он так оценивает игру эрнани,а про шатова с кокориным и дзюбой ничего почти не говорит
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Black Giz
1487763484
Про Кокорина и Оренбург улыбнуло)))
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la verdad
1487767310
Новички сыграли по одной официальной игре за зенит, а вот почему старики на поле херней маялись???
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spaike
1487769002
Новичков оценивать пока рано, а вот к Луческу есть вопросы. Зачем например он поставил Ивановича на правый край обороны? Сам говорил что крайние должны обладать хорошей скоростью. Почему дал играть Кокорину столько времени? Его не было видно весь первый тайм.
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