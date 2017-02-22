Сарсания: «Новички «Зенита» команду точно не усилили»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания, который сейчас возглавляет литовский «Атлантас», оценил действия новичков российского клуба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что матч закончился со счетом 0:2.

– Нет ощущения, что «Зенит» зимой взял футболистов, которые команду не усилили, а усреднили?

– То, что не усилили, – точно. Сложно заменить Витселя и Халка, который ушел летом. Мне сложно говорить, чем команду усилит Молло или Цаллагов. Конечно, это не усиление, а игроки для обоймы.

– А Эрнани?

– Его позиционируют как замену Витселю. В первом матче не заметил качеств, о которых говорили. Луческу сказал, что он был лучшим. Не знаю, не знаю… Это смотря с кем сравнивать.

– Почему в этом матче не проявил свое величие Дзюба?

– Он старался. У Артема был момент, мог забить головой. И Дзюба – наконечник, которому нужно доставлять мяч. А это получалось не очень хорошо.

– Каковы шансы перед ответным матчем?

– 50 на 50. Уверен, «Зенит» соберется, выйдет супермотивированным. Не знаем, каким составом приедут бельгийцы. Не думаю, что команда Луческу проведет два подряд неудачных матча. Если питерцы быстро забьют, могут победить и с разницей в три мяча. Но важно не пропустить контратаку.

– Много критикуют Кокорина. Когда терпение клуба лопнет, и форвард будет отдан в аренду в «Оренбург»?

– Почему в “Оренбург”? Там борются все, надо отрабатывать в обороне.