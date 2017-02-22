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    Сарсания: «Новички «Зенита» команду точно не усилили»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания, который сейчас возглавляет литовский «Атлантас», оценил действия новичков российского клуба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что матч закончился со счетом 0:2.

    – Нет ощущения, что «Зенит» зимой взял футболистов, которые команду не усилили, а усреднили?

    – То, что не усилили, – точно. Сложно заменить Витселя и Халка, который ушел летом. Мне сложно говорить, чем команду усилит Молло или Цаллагов. Конечно, это не усиление, а игроки для обоймы.

    – А Эрнани?

    – Его позиционируют как замену Витселю. В первом матче не заметил качеств, о которых говорили. Луческу сказал, что он был лучшим. Не знаю, не знаю… Это смотря с кем сравнивать.

    – Почему в этом матче не проявил свое величие Дзюба?

    – Он старался. У Артема был момент, мог забить головой. И Дзюба – наконечник, которому нужно доставлять мяч. А это получалось не очень хорошо.

    – Каковы шансы перед ответным матчем?

    – 50 на 50. Уверен, «Зенит» соберется, выйдет супермотивированным. Не знаем, каким составом приедут бельгийцы. Не думаю, что команда Луческу проведет два подряд неудачных матча. Если питерцы быстро забьют, могут победить и с разницей в три мяча. Но важно не пропустить контратаку.

    – Много критикуют Кокорина. Когда терпение клуба лопнет, и форвард будет отдан в аренду в «Оренбург»?

    – Почему в “Оренбург”? Там борются все, надо отрабатывать в обороне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2017 09:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +592

      spaike 22 февраля 2017, 16:10

      Новичков оценивать пока рано, а вот к Луческу есть вопросы. Зачем например он поставил Ивановича на правый край обороны? Сам говорил что крайние должны обладать хорошей скоростью. Почему дал играть Кокорину столько времени? Его не было видно весь первый тайм.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 февраля 2017, 15:41

      Новички сыграли по одной официальной игре за зенит, а вот почему старики на поле херней маялись???

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 февраля 2017, 14:38

      Про Кокорина и Оренбург улыбнуло)))

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      Рейтинг: +10

      Pal4ik 22 февраля 2017, 13:18

      Странно что он так оценивает игру эрнани,а про шатова с кокориным и дзюбой ничего почти не говорит

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 февраля 2017, 11:14

      Сарсания просто гадит бывшему клубу.Как можно судить по одной игре?Марадонна Наполи тоже не усилил,он только через год заиграл!

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 22 февраля 2017, 10:48

      Отдохнули на трансферах

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 февраля 2017, 10:15

      последнее усиление это Халк и Витсель остальные кто приходил после них шушера особенно при Луческу

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 > Garrincha58 22 февраля 2017, 11:06

      А Жулиано не усиление? Мне кажется ему просто не с кем впереди играть. Дзюба, Кокорин, Мак-Шатов?

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 22 февраля 2017, 09:25

      Ну-ну, посмотрим на супермотивированный Зенит.

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