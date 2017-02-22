Симеоне: «Атлетико» сыграл умно и грамотно. Вернусь в Мадрид с улыбкой»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался удовлетворен результатом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (4:2). По словам аргентинского специалиста, мадридская его команда показала игру очень хорошего качества.
«Выдающийся матч для нашей команды. Первый тайм провели почти идеально. Сыграли умно и грамотно.
Во втором матче «Байеру» нечего терять. Нам стоит проявить осторожность. Но даже при этом мы можем быть довольны своей игрой. Я вернусь в Мадрид с большой улыбкой на лице», – заявил Симеоне.
Напомним, что ответная встреча «Атлетико» – «Байер» пройдет 15 марта в Испании.
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