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    Симеоне: «Атлетико» сыграл умно и грамотно. Вернусь в Мадрид с улыбкой»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался удовлетворен результатом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (4:2). По словам аргентинского специалиста, мадридская его команда показала игру очень хорошего качества.

    «Выдающийся матч для нашей команды. Первый тайм провели почти идеально. Сыграли умно и грамотно.

    Во втором матче «Байеру» нечего терять. Нам стоит проявить осторожность. Но даже при этом мы можем быть довольны своей игрой. Я вернусь в Мадрид с большой улыбкой на лице», – заявил Симеоне.

    Напомним, что ответная встреча «Атлетико» – «Байер» пройдет 15 марта в Испании.

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    Источник: УЕФА

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    22.02.2017 02:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:18


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      Рейтинг: +4843

      neveldomha 22 февраля 2017, 09:28

      Искренне желаю Диего выиграть эту лигу.

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