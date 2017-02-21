Аллегри: «Бонуччи будет смотреть матч с «Порту» с трибуны в дань уважения к клубу, команде и болельщикам»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что защитник Леонардо Бонуччи действительно не выйдет на поле в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Ранее сообщалось, что данное решение было принято по причине конфликта между 29-летним игроком и специалистом.

Встреча состоится завтра, 22 февраля, в Португалии и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Порту» – завсегдатай Лиги чемпионов. Они на знают поражений с сентября и пропустили лишь 14 голов в сезоне. В родных стенах «драконы» нанесли поражение «Баварии» и «Челси», так что нам предстоит очень непростое испытание. Нужно постараться отличиться в гостях.

Бонуччи? Завтра он будет наблюдать за игрой с трибуны в дань уважения к клубу, команде и болельщикам. Данный конфликт исчерпан. Леонардо осознал ситуацию, и она принесет ему пользу в будущем», – сказал Аллегри.

В текущем сезоне Бонуччи принял участие в 26-ти матчах, отметившись двумя результативными ударами и одной голевой передачей.