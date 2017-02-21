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  • Алексей Миранчук летом может перейти в «Рубин» за 2 миллиона

Алексей Миранчук летом может перейти в «Рубин» за 2 миллиона

21 февраля 2017, 21:13
5

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук во время зимнего трансферного окна не покинет стан московского клуба. По информации источника, 21-летний россиянин до лета останется в стане железнодорожников, а по окончании сезона перейдет в «Рубин» за 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что казанский клуб планировал приобрести игрока зимой за 5 миллионов, однако отказался от этой идеи, потому что футболист не провел ни одного сбора с «Локомотивом».

Напомним, контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до конца 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Рубин Миранчук Алексей
Комментарии (5)
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Fanfurik
1487702704
Ну пипец лучше бы уж за 5 продали чем за 2
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mdu86
1487703485
"...потому что футболист не провел ни одного сбора с «Локомотивом»..." Что??? Кто о чём, а Бомбардир о своём...
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XaXatyn
1487705160
Очень много его в новостях, надоел уже !
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rubinovyi2
1487736297
Он и за два,не очень-то и нужен.
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LokoGoGo
1487745887
Как поставить блок на новости о Миранчуке?
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