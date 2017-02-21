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    Алексей Миранчук летом может перейти в «Рубин» за 2 миллиона

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук во время зимнего трансферного окна не покинет стан московского клуба. По информации источника, 21-летний россиянин до лета останется в стане железнодорожников, а по окончании сезона перейдет в «Рубин» за 2 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что казанский клуб планировал приобрести игрока зимой за 5 миллионов, однако отказался от этой идеи, потому что футболист не провел ни одного сбора с «Локомотивом».

    Напомним, контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до конца 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.02.2017 21:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 22 февраля 2017, 09:44

      Как поставить блок на новости о Миранчуке?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 февраля 2017, 07:04

      Он и за два,не очень-то и нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 февраля 2017, 22:26

      Очень много его в новостях, надоел уже !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 21 февраля 2017, 21:58

      "...потому что футболист не провел ни одного сбора с «Локомотивом»..." Что??? Кто о чём, а Бомбардир о своём...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 21 февраля 2017, 21:45

      Ну пипец лучше бы уж за 5 продали чем за 2

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