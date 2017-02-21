Алексей Миранчук летом может перейти в «Рубин» за 2 миллиона

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук во время зимнего трансферного окна не покинет стан московского клуба. По информации источника, 21-летний россиянин до лета останется в стане железнодорожников, а по окончании сезона перейдет в «Рубин» за 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что казанский клуб планировал приобрести игрока зимой за 5 миллионов, однако отказался от этой идеи, потому что футболист не провел ни одного сбора с «Локомотивом».

Напомним, контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до конца 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.