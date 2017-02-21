Московское «Динамо» больше не будет делать приобретений этой зимой

Глава селекционного отдела «Динамо» Геннадий Голубин дал понять, что до закрытия зимнего трансферного окна московский клуб больше не будет делать приобретений. Напомним, ранее с бело-голубых был снят запрет на регистрацию новых игроков.

«Предполагаю, что новых приобретений у «Динамо» в это трансферное окно уже не будет. У нас хороший состав, мы не намерены усиливаться.

Что касается Кирилла Панченко, то не могу раскрывать деталей. Мы работаем в этом направлении, ведем переговоры», — сказал Голубин.

После 24-х туров ФНЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.