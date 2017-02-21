Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Московское «Динамо» больше не будет делать приобретений этой зимой

    Глава селекционного отдела «Динамо» Геннадий Голубин дал понять, что до закрытия зимнего трансферного окна московский клуб больше не будет делать приобретений. Напомним, ранее с бело-голубых был снят запрет на регистрацию новых игроков.

    «Предполагаю, что новых приобретений у «Динамо» в это трансферное окно уже не будет. У нас хороший состав, мы не намерены усиливаться.

    Что касается Кирилла Панченко, то не могу раскрывать деталей. Мы работаем в этом направлении, ведем переговоры», — сказал Голубин.

    После 24-х туров ФНЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2017 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 марта 2017, 15:20

      Главное от третьего-13 очков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 февраля 2017, 18:30

      Тюююююююю стоило тогда с зажратиками и бездельниками рассчитываться )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11