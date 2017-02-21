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    Леманн: «Понятно, что «Арсенал» сейчас играет плохо»

    Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн поделился мнением о проблемах лондонского клуба в текущем сезоне, также выступил с поддержкой в адрес главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

    «Я понимаю фанатов «Арсенала»: они очень хотят побед и сильно злятся, когда команда разочаровывает. Понятно, что «канониры» сейчас играют плохо. Во всем винят Венгера, но в «Арсенале» хватает проблем и с игроками. Только Арсену решать, стоит ли ему уходить. Он боец, он привык преодолевать неудачи.

    Единственное, с чем я не согласен: Венгеру не надо ждать окончания сезона, чтобы принять решение, о чем он сам говорил. Если оставаться – так спокойно работать еще несколько лет. Но если уходить – то сейчас, чтобы у нового тренера было время построить новую команду, купить нужных ему игроков и так далее», – сказал Леманн.

    «Арсенал» на данный момент располагается на четвертой позиции в АПЛ. Контракт Венгера с командой рассчитан до конца текущего сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.02.2017 01:15
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