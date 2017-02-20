Судья Егоров: «Я весил 97 килограммов. Сейчас – 85»

Российский арбитр Александр Егоров, похудевший перед стартом чемпионата России на 15 килограммов, заявил, что для него была составлена специальная программа для сброса веса.

– В Саранске со мной занимался тренер по бодибилдингу Сергей Таратынов. Он расписал мне программу – как культуристы готовятся к соревнованиям, убирают лишний вес. Сушатся, в общем. Плюс специфические тренировки были. Мне же не нужны бицепсы, как у культуриста. Нужно работать над ногами, верхним и нижним прессом. Бугров мышц не будет.

– Какой у вас был вес до тренировок по специальной программе и какой сейчас?

– Я весил 97 килограммов. Сейчас – 85. К рестарту сезона будет 82-83 килограмма.

Отметим, Егоров является одним из ведущих судей РФПЛ. В прошлом сезоне он обслуживал финальный матч Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА.