Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Судья Егоров: «Я весил 97 килограммов. Сейчас – 85»

    Российский арбитр Александр Егоров, похудевший перед стартом чемпионата России на 15 килограммов, заявил, что для него была составлена специальная программа для сброса веса.

    – В Саранске со мной занимался тренер по бодибилдингу Сергей Таратынов. Он расписал мне программу – как культуристы готовятся к соревнованиям, убирают лишний вес. Сушатся, в общем. Плюс специфические тренировки были. Мне же не нужны бицепсы, как у культуриста. Нужно работать над ногами, верхним и нижним прессом. Бугров мышц не будет.

    – Какой у вас был вес до тренировок по специальной программе и какой сейчас?

    – Я весил 97 килограммов. Сейчас – 85. К рестарту сезона будет 82-83 килограмма.

    Отметим, Егоров является одним из ведущих судей РФПЛ. В прошлом сезоне он обслуживал финальный матч Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2017 22:26
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 21 февраля 2017, 05:27

      Как он нормативы то сдавал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 20 февраля 2017, 23:33

      да уж и не узнать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 20 февраля 2017, 22:34

      Надеюсь у него мозг не уменьшился.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 20 февраля 2017, 22:28

      С 97 ему больше шло)))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11