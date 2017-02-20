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    Чилийский клуб отверг предложение «Локомотива» по Марипану

    Телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что защитник «Универсидад Католика» Гильермо Марипан не перейдет в «Локомотив». Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожники предлагали за аренду футболиста 350 тысяч евро.

    «Локомотив» сделал предложение чилийскому клубу «Универсидад Католика». Но на данный момент есть информация: это предложение не устроило чилийцев.Вполне возможно, что эта сделка не состоится. Но предложение было, руководство «Локомотива» это не опровергало», – заявил Арустамян.

    В нынешнем сезоне Марипан провел за «Универсидад Католику» 15 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.02.2017 19:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 20 февраля 2017, 19:30

      Что-то Нобель так говорит, как будто он минимум президент Локомотива.

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