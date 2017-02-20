Чилийский клуб отверг предложение «Локомотива» по Марипану

Телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что защитник «Универсидад Католика» Гильермо Марипан не перейдет в «Локомотив». Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожники предлагали за аренду футболиста 350 тысяч евро.

«Локомотив» сделал предложение чилийскому клубу «Универсидад Католика». Но на данный момент есть информация: это предложение не устроило чилийцев.Вполне возможно, что эта сделка не состоится. Но предложение было, руководство «Локомотива» это не опровергало», – заявил Арустамян.

В нынешнем сезоне Марипан провел за «Универсидад Католику» 15 матчей, в которых забил один гол.