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    Агент: «Перес покинет «Арсенал», при Венгере он все равно не будет играть»

    Агент Родриго Фернандес Льовель, представляющий интересы нападающего «Арсенала» Лукаса Переса, отметил, что игрок намеревается сменить клубную прописку из-за нехватки игрового времени. По словам представителя 28-летнего футболиста, к испанцу существует интерес со стороны «Милана».

    «Пока нам не поступало официальных предложений. В случае ухода Лукаса из «Арсенала», а это обязательно произойдет, так как при Венгере он не будет получать должную игровую практику, он хотел бы продолжить карьеру в таком же топ-клубе, подобном «Арсеналу».

    Интерес «Милана»? Отличный клуб и Перес в восторге от него, но пока мы не вели с ним переговоров. Будущее игрока в «Арсенале» не зависит от того, кто будет руководить командой. Лукас должен регулярно выходить на поле, иначе нам придется сменить клуб», – сказал Льовель.

    В нынешнем сезоне Перес провел за «канониров» 17 встреч, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.

    Источник: Calciomercato

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    20.02.2017 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 20 февраля 2017, 16:49

      Как-то уж слишком амбициозно звучит данное официальное заявление. Такое чувство, что перед нами по меньшей мере Суарес, которому капризный старикан Венгер не дает мячик гонять, а ведь он кладет за каждую игру не меньше хет-трика в сетку противника, т.е. по идее сейчас должно быть 51

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