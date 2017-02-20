Агент: «Перес покинет «Арсенал», при Венгере он все равно не будет играть»

Агент Родриго Фернандес Льовель, представляющий интересы нападающего «Арсенала» Лукаса Переса, отметил, что игрок намеревается сменить клубную прописку из-за нехватки игрового времени. По словам представителя 28-летнего футболиста, к испанцу существует интерес со стороны «Милана».

«Пока нам не поступало официальных предложений. В случае ухода Лукаса из «Арсенала», а это обязательно произойдет, так как при Венгере он не будет получать должную игровую практику, он хотел бы продолжить карьеру в таком же топ-клубе, подобном «Арсеналу».

Интерес «Милана»? Отличный клуб и Перес в восторге от него, но пока мы не вели с ним переговоров. Будущее игрока в «Арсенале» не зависит от того, кто будет руководить командой. Лукас должен регулярно выходить на поле, иначе нам придется сменить клуб», – сказал Льовель.

В нынешнем сезоне Перес провел за «канониров» 17 встреч, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.