Тер Штеген недоволен свистом с трибун

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген раскритиковал поведение болельщиков своей команды в домашнем матче 23-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (2:1).

«Для меня непонятно раздражение и свист наших болельщиков в адрес команды. Мы все старались играть как можно лучше. В такие моменты требуется наоборот только поддержка. Я имею в виду поражение в Лиге чемпионов от «ПСЖ» со счетом 0:4.

Нам нужны наши болельщики, и прежде всего в домашних матчах. Все победы и поражения мы переживаем вместе», – сказал голкипер.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде уступила «ПСЖ» со счетом 0:4. Ответная встреча пройдет на «Камп Ноу» 8 марта.