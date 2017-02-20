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    Тер Штеген недоволен свистом с трибун

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген раскритиковал поведение болельщиков своей команды в домашнем матче 23-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (2:1).

    «Для меня непонятно раздражение и свист наших болельщиков в адрес команды. Мы все старались играть как можно лучше. В такие моменты требуется наоборот только поддержка. Я имею в виду поражение в Лиге чемпионов от «ПСЖ» со счетом 0:4.

    Нам нужны наши болельщики, и прежде всего в домашних матчах. Все победы и поражения мы переживаем вместе», – сказал голкипер.

    Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде уступила «ПСЖ» со счетом 0:4. Ответная встреча пройдет на «Камп Ноу» 8 марта.

    Источник: Marca

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    20.02.2017 08:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 20 февраля 2017, 15:42

      Вы бл... совсем не играли, а ходили в основном пешком! Не надо ля-ля, все по делу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 февраля 2017, 09:01

      Как будто он впервые с этим сталкивается. Побеждайте - не будет недовольного свиста.

      -1
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