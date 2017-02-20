«Милан» летом хочет приобрести у «Арсенала» Лукаса

Нападающий «Арсенала» Лукас попал в сферу интересов «Милана». По информации источника, итальянский клуб намерен сделать «канонирам» предложение о покупке 28-летнего испанца во время летнего трансферного окна.

Напомним, Лукас присоединился к «Арсеналу» минувшим летом, перейдя из «Депортиво» за 17 миллионов фунтов стерлингов. Действующий контракт футболиста с командой истекает в середине 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «канониров» в АПЛ 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.