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    «Милан» летом хочет приобрести у «Арсенала» Лукаса

    Нападающий «Арсенала» Лукас попал в сферу интересов «Милана». По информации источника, итальянский клуб намерен сделать «канонирам» предложение о покупке 28-летнего испанца во время летнего трансферного окна.

    Напомним, Лукас присоединился к «Арсеналу» минувшим летом, перейдя из «Депортиво» за 17 миллионов фунтов стерлингов. Действующий контракт футболиста с командой истекает в середине 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «канониров» в АПЛ 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: Skysports

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    20.02.2017 01:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 20 февраля 2017, 12:26

      Милан шарит

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