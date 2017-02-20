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    Нойер возмущен поведением голкипера «Герты», который пнул мяч в празднующих гол игроков «Баварии»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер остался недоволен поведением вратаря «Герты» Руне Ярстейна, который в матче 21-го тура Бундеслиги (1:1) пнул мяч в празднующих гол игроков мюнхенского клуба. Напомним, действующий чемпион Германии сравнял счет на шестой компенсированной минуте усилиями Роберта Левандовски.

    «Если даже ты очень расстроен, пнуть мяч в празднующего гол игрока соперника – неправильно. Речь идет о принципах честной игры и уважении. Его поведение не лучший пример для подражания. Полный стадион и многие зрители, которые наблюдали за матчем по телевизору, могли увидеть некрасивый поступок», – сказал Нойер.

    В нынешнем сезоне Нойер провел за «Баварию» в Бундеслиге 21 матч, в которых пропустил 12 голов.

    Источник: DFB

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    20.02.2017 00:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 февраля 2017, 09:06

      Некрасиво.

      0
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 20 февраля 2017, 09:06

      Честная игра и уважение говоришь:-)...может надо по десять минут добавлять чтобы вы успевали отыгроваться:-)))

      1
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      Рейтинг: +64

      LaMagica 20 февраля 2017, 08:39

      >честная игра и уважение
      >играем до забитого гола Баварией

      3
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      Рейтинг: +5113

      hunta 20 февраля 2017, 07:00

      Когда пинал мяч думал -" эх, нет у меня пистолета..., перестрелял бы всех..".

      0
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