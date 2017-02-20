Нойер возмущен поведением голкипера «Герты», который пнул мяч в празднующих гол игроков «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер остался недоволен поведением вратаря «Герты» Руне Ярстейна, который в матче 21-го тура Бундеслиги (1:1) пнул мяч в празднующих гол игроков мюнхенского клуба. Напомним, действующий чемпион Германии сравнял счет на шестой компенсированной минуте усилиями Роберта Левандовски.

«Если даже ты очень расстроен, пнуть мяч в празднующего гол игрока соперника – неправильно. Речь идет о принципах честной игры и уважении. Его поведение не лучший пример для подражания. Полный стадион и многие зрители, которые наблюдали за матчем по телевизору, могли увидеть некрасивый поступок», – сказал Нойер.

В нынешнем сезоне Нойер провел за «Баварию» в Бундеслиге 21 матч, в которых пропустил 12 голов.