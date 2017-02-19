«Амкар» по-прежнему не нашел замену Джикии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев дал понять, что пермскому клубу необходимо приобрести этой зимой еще как минимум одного игрока. По словам российского специалиста, оборонительная линия команды нуждается в укреплении после ухода Георгия Джикии в «Спартак».

– Как оцениваете результаты второго сбора, который завершается завтра?

– В целом, сбор провели нормально, все запланированные мероприятия выполнили. Но к сожалению, нам пока не удалось до конца решить вопрос комплектования команды. Как минимум, нам нужен еще один игрок для укрепления резерва в линии защиты, ослабленной после ухода Джикии.

Ранее сообщалось, что «Амкар» хочет купить защитника «Луча-Энергии» Алексея Грицаенко, но не может связаться с руководством клуба из Владивостока.