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    Мюллер: «Хорошо, что сравняли счет, но хотелось победить»

    Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча с «Гертой» (1:1), который проходил в рамках 21-го тура чемпионата Германии.

    «Мы хотели как можно скорее сравнять счет, бились до конца и в итоге смогли сделать это. Мы показали характер. Конечно, хорошо, что мы смогли забить перед самым финальным свистком, но мы хотели добыть три очка», — сказал форвард.

    Напомним, что Левандовски сравнял счет на 96-й минуте встречи.

    «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на восемь очков.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.02.2017 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 19 февраля 2017, 13:56

      Мюллер: "Хорошо, что судья проглотил свисток."

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