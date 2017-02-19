Мюллер: «Хорошо, что сравняли счет, но хотелось победить»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча с «Гертой» (1:1), который проходил в рамках 21-го тура чемпионата Германии.

«Мы хотели как можно скорее сравнять счет, бились до конца и в итоге смогли сделать это. Мы показали характер. Конечно, хорошо, что мы смогли забить перед самым финальным свистком, но мы хотели добыть три очка», — сказал форвард.

Напомним, что Левандовски сравнял счет на 96-й минуте встречи.

«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на восемь очков.