Оздоев: «Я за «Тереком» всегда следил»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал свое решение перейти в «Терек». Напомним, что за грозненцев хавбек будет играть на правах аренды до конца сезона.

«Я вернулся домой и никогда не буду чувствовать себя новичком, ведь начинал профессиональный путь в «Тереке». Мне кажется, что просто прошло какое-то время, я повзрослел и попал в основную команду, но на самом деле прошел долгий путь и менял клубы. Приятно вернуться, чтобы помочь себе, команде и всем людям, которые болеют за «Терек».

Я за «Тереком» всегда следил, потому что тут играют мои друзья. Состав у команды боевой, мы можем бороться за высокие места. Рад быть в такой большой семье, с такими традициями и историей. Думаю, что каждый болельщик должен верить в команду», — сказал Оздоев.

В структуре «Терека» полузащитник играл в 2008 году.

В первой части сезона Оздоев сыграл за «Рубин» в 10-ти матчах РФПЛ.