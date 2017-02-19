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    Оздоев: «Я за «Тереком» всегда следил»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал свое решение перейти в «Терек». Напомним, что за грозненцев хавбек будет играть на правах аренды до конца сезона.

    «Я вернулся домой и никогда не буду чувствовать себя новичком, ведь начинал профессиональный путь в «Тереке». Мне кажется, что просто прошло какое-то время, я повзрослел и попал в основную команду, но на самом деле прошел долгий путь и менял клубы. Приятно вернуться, чтобы помочь себе, команде и всем людям, которые болеют за «Терек».

    Я за «Тереком» всегда следил, потому что тут играют мои друзья. Состав у команды боевой, мы можем бороться за высокие места. Рад быть в такой большой семье, с такими традициями и историей. Думаю, что каждый болельщик должен верить в команду», — сказал Оздоев.

    В структуре «Терека» полузащитник играл в 2008 году.

    В первой части сезона Оздоев сыграл за «Рубин» в 10-ти матчах РФПЛ.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    19.02.2017 06:52
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 19 февраля 2017, 15:54

      УДАЧИ!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 19 февраля 2017, 08:49

      Красиво сказал... Надеюсь и играть будет так же...

      0
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