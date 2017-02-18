«Ювентус» летом может продать Лемину в «Уотфорд» за 20 миллионов

Полузащитник «Ювентуса» Марио Лемина во время летнего трансферного окна может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 23-летнего хавбека заинтересован «Уотфорд». Сообщается, что туринский клуб намерен выручить от сделки не менее 20 миллионов евро. Также на игрока претендует «Монако».

Напомним, Лемина выступает за «Ювентус» с лета 2016 года. Контракт габонца с клубом рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за туринский клуб в Серии А 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.