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    «Ювентус» летом может продать Лемину в «Уотфорд» за 20 миллионов

    Полузащитник «Ювентуса» Марио Лемина во время летнего трансферного окна может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 23-летнего хавбека заинтересован «Уотфорд». Сообщается, что туринский клуб намерен выручить от сделки не менее 20 миллионов евро. Также на игрока претендует «Монако».

    Напомним, Лемина выступает за «Ювентус» с лета 2016 года. Контракт габонца с клубом рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за туринский клуб в Серии А 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Skysports

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    18.02.2017 22:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо 19 февраля 2017, 07:03

      В арсенал его... срочно вместо любителя краснухи...

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