Крыховяк попросил Эмери сыграть за резервную команду

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Польши Гжегож Крыховяк поделился с подписчиками в Instagram планами о подготовке к матчу квалификационного раунда ЧМ-2018 против команды Черногории.

«Сегодня я в очередной раз попросил сыграть за резервную команду. Игровой ритм — главный компонент после возвращения к тренировкам. Через месяц нас ждет отборочный матч, и я сделаю все возможное, чтобы быть максимально готовым», — написал поляк.

В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний хавбек принял участие в десяти матчах, не отметившись забитыми голами.

Крыховяк перешел в «ПСЖ» в июле 2016-го года из «Севильи». Сумма трансфера составила 26 миллионов евро.