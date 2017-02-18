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    Крыховяк попросил Эмери сыграть за резервную команду

    Полузащитник «ПСЖ» и сборной Польши Гжегож Крыховяк поделился с подписчиками в Instagram планами о подготовке к матчу квалификационного раунда ЧМ-2018 против команды Черногории.

    «Сегодня я в очередной раз попросил сыграть за резервную команду. Игровой ритм — главный компонент после возвращения к тренировкам. Через месяц нас ждет отборочный матч, и я сделаю все возможное, чтобы быть максимально готовым», — написал поляк.

    В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний хавбек принял участие в десяти матчах, не отметившись забитыми голами.

    Крыховяк перешел в «ПСЖ» в июле 2016-го года из «Севильи». Сумма трансфера составила 26 миллионов евро.

    Источник: Instagram

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    18.02.2017 20:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 18 февраля 2017, 22:42

      Вот он настоящий профессионал !!!

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