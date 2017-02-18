Ван Хойдонк: «Именно своей игрой в РФПЛ Промес заслужил вызов в сборную Голландии»

Экс-нападающий «Фейеноорда» и сборной Голландии Пьер ван Хойдонк подчеркнул, что хавбек «Спартака» Квинси Промес стал привлекаться под знамена национальной команды уже в период своего выступления за красно-белых, заслужив это своей игрой в РФПЛ.

25-летний футболист выступает за московский клуб с августа 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, записав на свой счет шесть голов и семь результативных передач. Свой первый официальный матч за оранжевых полузащитник провел в октябре против Исландии в отборочном турнире к Евро-2016.

«Он наслаждается своим пребыванием в России. Именно своей игрой в чемпионате России Промес заслужил вызов в сборную. Я знаю, что главный тренер ценит его, болельщики его любят – он веселый непосредственный парень. Думаю, он способен выйти на новый уровень, выступая в России, а также вывести на новый уровень «Спартак». Таким образом, это будет хорошо и для игрока, и для клуба.

Куинси играет замечательно. Конечно, у нас не так много информации о российском чемпионате, но, судя по тому, что Промес продлил свой контракт, у него нет никаких проблем. Он счастлив в России, а я знаю многих, кто, подписав с российскими клубами пятилетний контракт, не продлевал его, а порой даже уезжал раньше», – сказал ван Хойдонк.