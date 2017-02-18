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  • Ван Хойдонк: «Именно своей игрой в РФПЛ Промес заслужил вызов в сборную Голландии»

Ван Хойдонк: «Именно своей игрой в РФПЛ Промес заслужил вызов в сборную Голландии»

18 февраля 2017, 18:45
3

Экс-нападающий «Фейеноорда» и сборной Голландии Пьер ван Хойдонк подчеркнул, что хавбек «Спартака» Квинси Промес стал привлекаться под знамена национальной команды уже в период своего выступления за красно-белых, заслужив это своей игрой в РФПЛ.

25-летний футболист выступает за московский клуб с августа 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, записав на свой счет шесть голов и семь результативных передач. Свой первый официальный матч за оранжевых полузащитник провел в октябре против Исландии в отборочном турнире к Евро-2016.

«Он наслаждается своим пребыванием в России. Именно своей игрой в чемпионате России Промес заслужил вызов в сборную. Я знаю, что главный тренер ценит его, болельщики его любят – он веселый непосредственный парень. Думаю, он способен выйти на новый уровень, выступая в России, а также вывести на новый уровень «Спартак». Таким образом, это будет хорошо и для игрока, и для клуба.

Куинси играет замечательно. Конечно, у нас не так много информации о российском чемпионате, но, судя по тому, что Промес продлил свой контракт, у него нет никаких проблем. Он счастлив в России, а я знаю многих, кто, подписав с российскими клубами пятилетний контракт, не продлевал его, а порой даже уезжал раньше», – сказал ван Хойдонк.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Нидерланды Промес Квинси
Комментарии (3)
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oyabun
1487435879
Да вот только для нас, болельщиков Спартака эти вызовы Промеса в сборную всегда как серпом по.. лишнее волнение в общем. В прошлый вызов вернулся в расположение клуба с травмой и кучу очень важных игр пропустил. Лучше пускай не вызывают ))
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serppion
1487472902
Остается только завидовать Голландии, что та сомневается выбирать - не выбирать Промеса.
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hevbn 28
1487499053
Дожили одним из лидеров сборной Голландии является игрок из РФПЛ только вот вопрос это так сборная Голландии выродилась или РФПЛ поднялся?
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