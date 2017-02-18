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    Ван Хойдонк: «Именно своей игрой в РФПЛ Промес заслужил вызов в сборную Голландии»

    Экс-нападающий «Фейеноорда» и сборной Голландии Пьер ван Хойдонк подчеркнул, что хавбек «Спартака» Квинси Промес стал привлекаться под знамена национальной команды уже в период своего выступления за красно-белых, заслужив это своей игрой в РФПЛ.

    25-летний футболист выступает за московский клуб с августа 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, записав на свой счет шесть голов и семь результативных передач. Свой первый официальный матч за оранжевых полузащитник провел в октябре против Исландии в отборочном турнире к Евро-2016.

    «Он наслаждается своим пребыванием в России. Именно своей игрой в чемпионате России Промес заслужил вызов в сборную. Я знаю, что главный тренер ценит его, болельщики его любят – он веселый непосредственный парень. Думаю, он способен выйти на новый уровень, выступая в России, а также вывести на новый уровень «Спартак». Таким образом, это будет хорошо и для игрока, и для клуба.

    Куинси играет замечательно. Конечно, у нас не так много информации о российском чемпионате, но, судя по тому, что Промес продлил свой контракт, у него нет никаких проблем. Он счастлив в России, а я знаю многих, кто, подписав с российскими клубами пятилетний контракт, не продлевал его, а порой даже уезжал раньше», – сказал ван Хойдонк.

    Источник: Р-Спорт

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    18.02.2017 18:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 февраля 2017, 13:10

      Дожили одним из лидеров сборной Голландии является игрок из РФПЛ только вот вопрос это так сборная Голландии выродилась или РФПЛ поднялся?

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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 февраля 2017, 05:55

      Остается только завидовать Голландии, что та сомневается выбирать - не выбирать Промеса.

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 18 февраля 2017, 19:37

      Да вот только для нас, болельщиков Спартака эти вызовы Промеса в сборную всегда как серпом по.. лишнее волнение в общем. В прошлый вызов вернулся в расположение клуба с травмой и кучу очень важных игр пропустил. Лучше пускай не вызывают ))

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