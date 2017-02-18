«Ливерпуль» летом планирует за 20 миллионов приобрести у «Боруссии» Гетце

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ливерпуля». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 24-летнего немца 20 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер красных Юрген Клопп, с которым он работал в немецком клубе.

Напомним, Гетце вернулся в «Боруссию» летом 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за дортмундскую команду в Бундеслиге 11 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.