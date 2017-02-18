«Ливерпуль» летом планирует за 20 миллионов приобрести у «Боруссии» Гетце

На самом деле это один из лучших исходов для него, снова под крыло опытного ястреба!
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ливерпуля». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 24-летнего немца 20 миллионов фунтов стерлингов.
Сообщается, что в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер красных Юрген Клопп, с которым он работал в немецком клубе.
Напомним, Гетце вернулся в «Боруссию» летом 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за дортмундскую команду в Бундеслиге 11 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.