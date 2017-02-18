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    «Ливерпуль» летом планирует за 20 миллионов приобрести у «Боруссии» Гетце

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ливерпуля». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 24-летнего немца 20 миллионов фунтов стерлингов.

    Сообщается, что в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер красных Юрген Клопп, с которым он работал в немецком клубе.

    Напомним, Гетце вернулся в «Боруссию» летом 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за дортмундскую команду в Бундеслиге 11 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.02.2017 17:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      KARE_pasan 19 февраля 2017, 12:15

      На самом деле это один из лучших исходов для него, снова под крыло опытного ястреба!

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    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 18 февраля 2017, 18:36

      Если есть деньги - почему бы не купить!?

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