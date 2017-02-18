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    Ди Бьяджо: «Каррера может выйти на один уровень с Конте»

    Экс-полузащитник «Ромы», «Интера» и «Брешиа» Луиджи Ди Бьяджо, возглавляющий ныне молодежную сборную Италии, высказал мнение о главном тренера «Спартака» Массимо Каррере. По его словам, 52-летний специалист имеет шансы дорасти до уровня наставника «Челси» Антонио Конте, в штабе которого он работал на протяжении многих лет в «Ювентусе», а после и в «скуадре адзурре»

    «Он отличный парень и очень хорошо подготовленный тренер. Могу говорить о нем только лестные слова. Может ли он выйти на уровень Конте? Почему нет, он много работал с Антонио.

    Массимо – мой друг. Неделю назад мы встретились с ним в Риме, он рассказал, как ему работается и живется в России. Я приглашал его сюда (прим. – в Москву), но он, к сожалению, с командой на сборах. Рад за его успехи», – сказал Ди Бьяджо.

    Напомним, что «Спартак», как и «Челси», является лидером в таблице своего чемпионата на данный момент.

    Источник: ТАСС

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    18.02.2017 16:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 февраля 2017, 23:39

      Итальянцы все такие.

      0
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      Рейтинг: +225

      spartak4everr 18 февраля 2017, 19:56

      Если не скатится, то учитывая по успехом первого года, это просто феноменальный рост

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 февраля 2017, 19:18

      Бьяджо перехваливает и набивает цену Каррере. В конце сезона посмотрим.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 февраля 2017, 18:45

      в конце сезона посмотрим. Конте выиграет наверняка премьеру а вот Спартак не факт.Это с учетом что Зенит через неделю прекратит свой путь в лиге европы.

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 18 февраля 2017, 17:18

      Человек только пол сезона отработал а уже море лести и преждевременных оценок. Будем посмотреть как Каррера начнет весну и как команда под его руководством закончит этот сезон. Вот тогда уже можно будет хвалить или ругать в зависимости от результата.

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 18 февраля 2017, 17:08

      Это будет правда, если Массимо Каррера выжмёт максимум в карьере своей

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