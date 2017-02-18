Ди Бьяджо: «Каррера может выйти на один уровень с Конте»

Экс-полузащитник «Ромы», «Интера» и «Брешиа» Луиджи Ди Бьяджо, возглавляющий ныне молодежную сборную Италии, высказал мнение о главном тренера «Спартака» Массимо Каррере. По его словам, 52-летний специалист имеет шансы дорасти до уровня наставника «Челси» Антонио Конте, в штабе которого он работал на протяжении многих лет в «Ювентусе», а после и в «скуадре адзурре»

«Он отличный парень и очень хорошо подготовленный тренер. Могу говорить о нем только лестные слова. Может ли он выйти на уровень Конте? Почему нет, он много работал с Антонио.

Массимо – мой друг. Неделю назад мы встретились с ним в Риме, он рассказал, как ему работается и живется в России. Я приглашал его сюда (прим. – в Москву), но он, к сожалению, с командой на сборах. Рад за его успехи», – сказал Ди Бьяджо.

Напомним, что «Спартак», как и «Челси», является лидером в таблице своего чемпионата на данный момент.