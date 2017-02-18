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Ди Бьяджо: «Каррера может выйти на один уровень с Конте»

18 февраля 2017, 16:59
8

Экс-полузащитник «Ромы», «Интера» и «Брешиа» Луиджи Ди Бьяджо, возглавляющий ныне молодежную сборную Италии, высказал мнение о главном тренера «Спартака» Массимо Каррере. По его словам, 52-летний специалист имеет шансы дорасти до уровня наставника «Челси» Антонио Конте, в штабе которого он работал на протяжении многих лет в «Ювентусе», а после и в «скуадре адзурре»

«Он отличный парень и очень хорошо подготовленный тренер. Могу говорить о нем только лестные слова. Может ли он выйти на уровень Конте? Почему нет, он много работал с Антонио.

Массимо – мой друг. Неделю назад мы встретились с ним в Риме, он рассказал, как ему работается и живется в России. Я приглашал его сюда (прим. – в Москву), но он, к сожалению, с командой на сборах. Рад за его успехи», – сказал Ди Бьяджо.

Напомним, что «Спартак», как и «Челси», является лидером в таблице своего чемпионата на данный момент.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (8)
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oyabun
1487427531
Человек только пол сезона отработал а уже море лести и преждевременных оценок. Будем посмотреть как Каррера начнет весну и как команда под его руководством закончит этот сезон. Вот тогда уже можно будет хвалить или ругать в зависимости от результата.
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Jenea83
1487432718
в конце сезона посмотрим. Конте выиграет наверняка премьеру а вот Спартак не факт.Это с учетом что Зенит через неделю прекратит свой путь в лиге европы.
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vladimir-7
1487434720
Бьяджо перехваливает и набивает цену Каррере. В конце сезона посмотрим.
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spartak4everr
1487437015
Если не скатится, то учитывая по успехом первого года, это просто феноменальный рост
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Zeff
1487450394
Итальянцы все такие.
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