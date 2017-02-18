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    Билич: «Если бы мог купить в «Вест Хэм» любого игрока, то первым был бы Модрич, а не Месси»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что будь у него возможность приобрести любого желаемого игрока, то первым в его списке был бы хавбек «Реала» Лука Модрич, а не лучший, по мнению многих болельщиков и специалистов футболист в мире – нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

    «Конечно же, имей я возможность пригласить любого игрока, я бы обратил свой взгляд на Месси. Но первым в моем списке все же был бы Лука Модрич, так как он хорват. Возможно, поэтому я смог бы приобрести его со скидкой», – сказал Билич.

    После 25-ти туров «молотобойцы» занимают девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка.

    Источник: Express.co.uk

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    18.02.2017 14:28
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