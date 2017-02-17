Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Грасия не рассчитывает на Билялетдинова, «Рубин» хочет расстаться с игроком

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов может покинуть казанский клуб. По информации источника, 31-летний россиянин не поедет на третий тренировочный сбор команды, поскольку не вписывается в игровую концепцию главного тренера Хави Грасии.

    «Рубин» попробует подыскать вариант для хавбека, отпустив его в аренду или на полноценный трансфер, чтобы не платить игроку зарплату. Однако высока вероятность, что футболист останется в команде, но, возможно, не будет тренироваться с первым составом.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Билялетдинов не провел ни одного матча. Его контракт с клубом из Татарстана рассчитан до лета этого года.

    Источник: «Реальное время»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2017 18:08
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 февраля 2017, 03:00

      Что-то совсем Динияр потерялся после возвращения на родину, может причина в том, что: устал от футбола, играть не хочу, но получать при этом приличную зарплату не прочь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz 17 февраля 2017, 22:41

      Давно пора - пусть к отцу идет - он же уверен что сынок талантливый - как он Чалого поносил - вот пусть у тебя и покажет свои способности

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 17 февраля 2017, 20:37

      Опять Карпин виноват.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 февраля 2017, 18:58

      вот папанька-трениришкО подсунул Рубину сынульку - игрочишку.. тьфу..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 17 февраля 2017, 18:38

      возвращение в Локомотив будет правильным.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 > Дмитрий1515 17 февраля 2017, 19:38

      вопрос только в том, а нужен ли он в данный момент Локомотиву?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz > Дмитрий1515 17 февраля 2017, 22:42

      только кто его там ждет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1153

      ВасяК 17 февраля 2017, 18:38

      Опять у него тренер будет виноват!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11