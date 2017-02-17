Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Грасия не рассчитывает на Билялетдинова, «Рубин» хочет расстаться с игроком

Грасия не рассчитывает на Билялетдинова, «Рубин» хочет расстаться с игроком

17 февраля 2017, 18:08
8

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов может покинуть казанский клуб. По информации источника, 31-летний россиянин не поедет на третий тренировочный сбор команды, поскольку не вписывается в игровую концепцию главного тренера Хави Грасии.

«Рубин» попробует подыскать вариант для хавбека, отпустив его в аренду или на полноценный трансфер, чтобы не платить игроку зарплату. Однако высока вероятность, что футболист останется в команде, но, возможно, не будет тренироваться с первым составом.

В нынешнем сезоне чемпионата России Билялетдинов не провел ни одного матча. Его контракт с клубом из Татарстана рассчитан до лета этого года.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Рубин Билялетдинов Динияр Грасия Хави
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ВасяК
1487345900
Опять у него тренер будет виноват!!!
Ответить
Дмитрий1515
1487345902
возвращение в Локомотив будет правильным.
Ответить
кошмарик
1487347088
вот папанька-трениришкО подсунул Рубину сынульку - игрочишку.. тьфу..
Ответить
ильиных
1487353023
Опять Карпин виноват.
Ответить
ijgiz
1487360485
Давно пора - пусть к отцу идет - он же уверен что сынок талантливый - как он Чалого поносил - вот пусть у тебя и покажет свои способности
Ответить
арейская
1487376054
Что-то совсем Динияр потерялся после возвращения на родину, может причина в том, что: устал от футбола, играть не хочу, но получать при этом приличную зарплату не прочь
Ответить
Главные новости
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
2
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
11
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
8
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
14
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Все новости
Все новости
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
19:51
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
19:00
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
8
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
14
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
2
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
3
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
3
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
4
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
6
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+