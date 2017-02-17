Грасия не рассчитывает на Билялетдинова, «Рубин» хочет расстаться с игроком

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов может покинуть казанский клуб. По информации источника, 31-летний россиянин не поедет на третий тренировочный сбор команды, поскольку не вписывается в игровую концепцию главного тренера Хави Грасии.

«Рубин» попробует подыскать вариант для хавбека, отпустив его в аренду или на полноценный трансфер, чтобы не платить игроку зарплату. Однако высока вероятность, что футболист останется в команде, но, возможно, не будет тренироваться с первым составом.

В нынешнем сезоне чемпионата России Билялетдинов не провел ни одного матча. Его контракт с клубом из Татарстана рассчитан до лета этого года.