Исмаэль продолжает следить за Дракслером в «ПСЖ»

Главный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль продолжает следить за своим бывшим футболистом Юлианом Дракслером, который перешел в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.

«Я слежу за Дракслером и радуюсь его успехам, так как знаю, на что он способен. Я сразу был уверен, что французский чемпионат отлично подойдет ему.

И он подтверждает это своей игрой после перехода. Свои игровые качества он доказал и в нашем клубе. Это тот футболист, который играет на поле определяющую роль», – приводит слова Исмаэля Sky Sports.

После перехода в «ПСЖ» Дракслер провел шесть матчей в Лиге 1, в которых забил один гол.