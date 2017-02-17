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    Исмаэль продолжает следить за Дракслером в «ПСЖ»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль продолжает следить за своим бывшим футболистом Юлианом Дракслером, который перешел в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.

    «Я слежу за Дракслером и радуюсь его успехам, так как знаю, на что он способен. Я сразу был уверен, что французский чемпионат отлично подойдет ему.

    И он подтверждает это своей игрой после перехода. Свои игровые качества он доказал и в нашем клубе. Это тот футболист, который играет на поле определяющую роль», – приводит слова Исмаэля Sky Sports.

    После перехода в «ПСЖ» Дракслер провел шесть матчей в Лиге 1, в которых забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 08:53
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