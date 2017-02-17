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    «Интер» поздравил Адриано с днем рождения

    Пресс-служба миланского «Интера» поздравила экс-нападающего клуба Адриано с 35-летием.

    «На «Джузеппе Меацца» он был известен как Император, и верные нерадзурри никогда его не забудут. Мы помним его за мощное физическое состояние и оглушительную левую ногу, которые помогли «Интеру» выиграть четыре чемпионата Италии, два Кубка и Суперкубка страны», — говорится в официальном обращении клуба.

    Адриано был игроком миланского клуба в периоды с 2001-го по 2002-й и с 2004-го по 2009-й год.

    В январе 2016-го года бразилец подписал контракт с «Майами Юнайтед». Позже нападающий приостановил карьеру.

    Источник: ФК «Интер» Милан

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    17.02.2017 02:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 17 февраля 2017, 12:44

      Помню ещё обладателем премии "золотой унитаз" был)

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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 17 февраля 2017, 11:13

      его еще помнят? О_О

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