«Интер» поздравил Адриано с днем рождения

Пресс-служба миланского «Интера» поздравила экс-нападающего клуба Адриано с 35-летием.

«На «Джузеппе Меацца» он был известен как Император, и верные нерадзурри никогда его не забудут. Мы помним его за мощное физическое состояние и оглушительную левую ногу, которые помогли «Интеру» выиграть четыре чемпионата Италии, два Кубка и Суперкубка страны», — говорится в официальном обращении клуба.

Адриано был игроком миланского клуба в периоды с 2001-го по 2002-й и с 2004-го по 2009-й год.

В январе 2016-го года бразилец подписал контракт с «Майами Юнайтед». Позже нападающий приостановил карьеру.