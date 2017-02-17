Защитник «Спарты» Коста не согласен с удалением Конате

Защитник «Спарты» Коста Намойнесу заявил, что он считает удаление своего одноклубника Тьемоко Конате в матче 1/16 Лиги Европы против «Ростова» (0:4) излишне суровым наказанием.

«Думаю, что в стартовом отрезке матча мы неплохо проявили себя. Но затем у нас удалили игрока. Я не уверен, что красная карточка была заслуженной. Всегда трудно играть вдесятером. Тем более, против опытного «Ростова». Мы показали максимум. Исход не определен, пока не завершен второй матч. «Спарта» верит в победу и будет биться до конца», – сказал футболист.

Ответная встреча состоится 23 февраля в Чехии.