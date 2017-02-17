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    Защитник «Спарты» Коста не согласен с удалением Конате

    Защитник «Спарты» Коста Намойнесу заявил, что он считает удаление своего одноклубника Тьемоко Конате в матче 1/16 Лиги Европы против «Ростова» (0:4) излишне суровым наказанием.

    «Думаю, что в стартовом отрезке матча мы неплохо проявили себя. Но затем у нас удалили игрока. Я не уверен, что красная карточка была заслуженной. Всегда трудно играть вдесятером. Тем более, против опытного «Ростова». Мы показали максимум. Исход не определен, пока не завершен второй матч. «Спарта» верит в победу и будет биться до конца», – сказал футболист.

    Ответная встреча состоится 23 февраля в Чехии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.02.2017 01:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 февраля 2017, 11:32

      пиздит и сам это знает

      2
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      Рейтинг: +295

      ильиных 17 февраля 2017, 10:44

      Ему еще поеб..у за это надо было дать. Чуть ногу в обратную сторону не сломал.

      2
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 17 февраля 2017, 09:26

      "Особенно против опытного Ростова" как будто Ростов ежегодно в Еврокубках играет)))

      2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > ИванЯ 17 февраля 2017, 10:26

      Сам после этой фразы подумал,ЧТО БОЛЕЮ ЗА "бАВАРИЮ"" )))))))

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 17 февраля 2017, 05:44

      Ох, ему бы в копыто въехали.....

      1
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      Рейтинг: +23

      Детти Перестройки 17 февраля 2017, 02:22

      Так красную судья и не показывал, показал желтую, но она была второй.

      5
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Детти Перестройки 17 февраля 2017, 11:59

      хотя это прямая красная... так что судья еще не так жестко наказал

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