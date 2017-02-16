Дайер: «Тоттенхэму» не хватило качества в матче с «Гентом»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер прокомментировал игру своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Гента» (0:1).

«Трудно успокоиться, когда проигрываешь в счете. Возможно, наши попытки отыграться выглядели немного хаотично. Стоило быть более спокойными и выждать подходящего момента. Думаю, в этом матче мы соответствовали сопернику по уровню самоотверженности. Не хватило качества. Так или иначе, впереди у нас домашняя игра, и мы подойдем к ней в полной готовности», — сказал 23-летний англичанин.

Ответная игра состоится 23-го февраля в Лондоне.