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    Дайер: «Тоттенхэму» не хватило качества в матче с «Гентом»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер прокомментировал игру своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Гента» (0:1).

    «Трудно успокоиться, когда проигрываешь в счете. Возможно, наши попытки отыграться выглядели немного хаотично. Стоило быть более спокойными и выждать подходящего момента. Думаю, в этом матче мы соответствовали сопернику по уровню самоотверженности. Не хватило качества. Так или иначе, впереди у нас домашняя игра, и мы подойдем к ней в полной готовности», — сказал 23-летний англичанин.

    Ответная игра состоится 23-го февраля в Лондоне.

    Источник: BT Sport

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    16.02.2017 23:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 февраля 2017, 01:13

      Опять специально сольют Лигу Европы....

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    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 17 февраля 2017, 00:16

      НЕ ЗАХОТЕЛИ НАПРЯГАТЬСЯ, ПОЗОРНИКИ, НУ КТО ТАКОЙ ГЕНТ???!!!!

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