Юрист Озила: «Месут считает, что из него сделали козла отпущения»

Юрист полузащитника «Арсенала» Месута Озила Эркут Согут рассказал о реакции футболиста сборной Германии на критику после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).

«Критика — нормальная вещь, если футболист сыграл плохо. Но Месуту кажется, что люди просто сделали из него козла отпущения, несмотря на его игру. «Бавария» владела мячом 74% времени матча. Как игрок его позиции может создавать моменты, если команда играет без мяча? После таких результатов обычно обвиняют тех, кто стоит дорого и получает большие деньги. Озил не может быть виноват постоянно. Это нечестно» — сказал Согут.

Ранее выступление лондонской команды на «Альянц-Арене» раскритиковал Оливер Кан.