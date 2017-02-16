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    Юрист Озила: «Месут считает, что из него сделали козла отпущения»

    Юрист полузащитника «Арсенала» Месута Озила Эркут Согут рассказал о реакции футболиста сборной Германии на критику после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).

    «Критика — нормальная вещь, если футболист сыграл плохо. Но Месуту кажется, что люди просто сделали из него козла отпущения, несмотря на его игру. «Бавария» владела мячом 74% времени матча. Как игрок его позиции может создавать моменты, если команда играет без мяча? После таких результатов обычно обвиняют тех, кто стоит дорого и получает большие деньги. Озил не может быть виноват постоянно. Это нечестно» — сказал Согут.

    Ранее выступление лондонской команды на «Альянц-Арене» раскритиковал Оливер Кан.

    Источник: BBC

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    16.02.2017 22:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 17 февраля 2017, 09:37

      Короче Озил уже через агента дает понять - он обиделся на всех и уходит, тем более, что и судьба Арсена весьма непонятна, а он (Озил) как известно "в Арсенале только из-за Венгера" (так кажется говорил)
      Счастливой дороги

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