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    Флорентин Погба: «Обменяемся футболками с Полем в конце встречи, и пусть победит лучший»

    Защитник «Сент-Этьена» Флорентин Погба рассказал о своих ожиданиях от противостояния в 1/16 финала Лиги Европы со своим братом Полем Погба, выступающим за «Манчестер Юнайтед».

    «Я не боюсь матча с «Манчестер Юнайтед». У меня есть лишь желание удачно сыграть на легендарном стадионе. Мы с братом после жеребьевки немного посмеялись, но потом сосредоточились на работе в ожидании этого матча. Мы обменяемся футболками в конце встречи, и пусть победит лучший.

    Да, для нашей мамы этот матч вряд ли будет приятным. Она не хочет, чтобы кто-то проигрывал. И мы оба будем стремиться к победе. Сегодня после 90 минут игры может быть проигравший, но не для нашей матери. Она будет смотреть, как мы играем на одном поле, и через неделю тоже. Для нее будет настоящим удовольствием наблюдать, как два ее сына играют на таком уровне», – сказал Флорентин.

    Матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен» состоится в четверг, 16 февраля в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Сент-Этьен»

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    16.02.2017 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 16 февраля 2017, 15:42

      хех))0не знал что они братья...думал однофамильцы...а для Ма это будет хороший подарок)и еще интересно почему они родились в разных городах))))

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