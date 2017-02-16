Флорентин Погба: «Обменяемся футболками с Полем в конце встречи, и пусть победит лучший»

Защитник «Сент-Этьена» Флорентин Погба рассказал о своих ожиданиях от противостояния в 1/16 финала Лиги Европы со своим братом Полем Погба, выступающим за «Манчестер Юнайтед».

«Я не боюсь матча с «Манчестер Юнайтед». У меня есть лишь желание удачно сыграть на легендарном стадионе. Мы с братом после жеребьевки немного посмеялись, но потом сосредоточились на работе в ожидании этого матча. Мы обменяемся футболками в конце встречи, и пусть победит лучший.

Да, для нашей мамы этот матч вряд ли будет приятным. Она не хочет, чтобы кто-то проигрывал. И мы оба будем стремиться к победе. Сегодня после 90 минут игры может быть проигравший, но не для нашей матери. Она будет смотреть, как мы играем на одном поле, и через неделю тоже. Для нее будет настоящим удовольствием наблюдать, как два ее сына играют на таком уровне», – сказал Флорентин.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен» состоится в четверг, 16 февраля в 23:05 по московскому времени.