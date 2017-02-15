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    Тилеманс: «Уход Витселя? Вы действительно думаете, что «Зенит» стал значительно слабее без него?»

    Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита». По словам 19-летнего бельгийца, уход его соотечественника Акселя Витселя из стана сине-бело-голубых в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не ослабил петербургский клуб.

    «Аксель Витсель? Вы и без меня прекрасно знаете, почему он уехал в Китай. Но вы действительно думаете, что «Зенит» стал значительно слабее с его уходом? Посмотрите на их состав! В каждой линии там играют индивидуально яркие футболисты. Нам придется непросто в четверг, но мы должны показать максимум возможного», – сказал Тилеманс.

    Напомним, матч между «Андерлехтом» и «Зенитом» пройдет завтра на стадионе «Констант Ванден Сток». Начало – в 23:05 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.02.2017 21:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2269

      dyema 15 февраля 2017, 22:15

      В эксперты уже 19-ти летних берут?)))

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    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 15 февраля 2017, 21:45

      Тилеманс хорош! Пора Зениту прикупить его.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6306

      порт 15 февраля 2017, 21:08

      Удачи "Зениту"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 15 февраля 2017, 21:07

      Витсель, тормоз. С ним Зенит стал слабее. Избавились и хорошо.

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