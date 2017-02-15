Тилеманс: «Уход Витселя? Вы действительно думаете, что «Зенит» стал значительно слабее без него?»

Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита». По словам 19-летнего бельгийца, уход его соотечественника Акселя Витселя из стана сине-бело-голубых в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не ослабил петербургский клуб.

«Аксель Витсель? Вы и без меня прекрасно знаете, почему он уехал в Китай. Но вы действительно думаете, что «Зенит» стал значительно слабее с его уходом? Посмотрите на их состав! В каждой линии там играют индивидуально яркие футболисты. Нам придется непросто в четверг, но мы должны показать максимум возможного», – сказал Тилеманс.

Напомним, матч между «Андерлехтом» и «Зенитом» пройдет завтра на стадионе «Констант Ванден Сток». Начало – в 23:05 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.